تعيين "عبد العظيم الشيخ" قنصلاً عاماً للسودان فى أسوان

قررت الخارجية السودانية، تعين السفير عبد العظيم الشيخ، قنصلاً عام لجمهورية السودان بأسوان، خلفاً للدكتورة أحلام عبد الجليل القنصل العام السابق، والمنتهي عملها الأسبوع الحالى، عقب قرار تصعيدها إلى منصب سفير بلادها بالنرويج.

وأكدت القنصلية فى بيانٍ لها ، صدر منذ قليل ، أن القنصل الجديد من المقرر أن يتسلم عمله بداية من الأسبوع المقبل، موضحة أن الدكتورة أحلام عبد الجليل، القنصل العام السودانى المنتهى عملها بأسوان، تولت رسميا مهام عملها فى سبتمبر من عام 2014 خلفا للسفير الدكتور أيمن زكريا.

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