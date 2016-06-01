في_اليورو - نجوم ريال مدريد وبرشلونة يقودون قائمة كرواتيا

(إفي): أعلن المدير الفني للمنتخب الكرواتي، أنتي كاسيتش اليوم عن قائمة فريقه المشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

ويأتي على رأس القائمة ايفان راكيتيتش نجم برشلونة ولاعبي ريال مدريد ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش.

واستبعد المدرب أيضا اللاعب الشاب الين هاليلوفيتش المعار من برشلونة لسبورتنج خيخون.

وتضم القائمة الأسماء التالية:.

حراسة المرمى: دانييل سوباسيتش ولوفري كالينيتش وايفان فارجيتش.

الدفاع: تين يدفاي وداريو سرنا وسيمي فرساليكو وجوردون شيلدنفيلد وفيردان كورلوكا ودوماجوي فيدا وايفان سترينيتش.

الوسط: ماركو روج وماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وايفان راكيتيتش وميلان باديلي وانتي كوريتش وايفان بيريسيتش.

الهجوم: ماركو بياكا وماريو ماندزوكيتش ونيكولا كالينيتش ودوي كوب واندري كراماريتش.