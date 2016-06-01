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بويول يختار أفضل مباراة وهدف في مسيرته.. ويحدد ميزة صلاح

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بويول يختار أفضل مباراة وهدف في مسيرته.. ويحدد ميزة صلاح بويول يختار أفضل مباراة وهدف في مسيرته.. ويحدد ميزة صلاح

ما هي أفضل مباراة وأفضل هدف سجله كارليس بويول مدافع برشلونة السابق؟ اللاعب الإسباني يجيب.

ويزور بويول هذه الأيام في إطار دعمه للسياحة المصرية.

وتحدث لاعب برشلونة لقناة "سي بي سي" قائلا:"أفضل مباراة بالنسبة لي كانت أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني".

وأكمل"على الرغم من إنها مباراة في الدوري وليست أوروبية إلا أنها كانت سببا رئيسيا في معرفة الجميع بي وشهرتي بعد ذلك".

أما عن أفضل هدف فاختار بويول هدفين وأوضح"الأول كان في الكلاسيكو أمام ريال مدريد وانتصر برشلونة آنذاك بهدفين لهدف في ملعب سانتياجو برنابيو".

وأضاف"أيضا هدفي في نصف نهائي كأس العالم 2010 ضد ألمانيا والذي كان سببا في تأهلنا للنهائي يعد الأفضل".

وواصل مازحا"لم أسجل الكثير من الأهداف في مسيرتي لذلك من السهل الاختيار عكس ليونيل ميسي الذي أحرز أكثر من 500 هدفا".

فيما أشاد بويول بالمدير الفني الحالي لبرشلونة وزميله سابقا في الملاعب لويس إنريكي"هو يقوم بعمل رائع ولا يصدق كنت أتمنى العمل معه أو أن ألعب تحت قيادته".

وأردف"أن تحقق سبعة ألقاب خلال موسمين فهذا يؤكد أنك أحد أفضل المدربين في العالم".

أما عن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فعلق بويول"كان لاعبا رائعا للغاية ولكن لم أتابعه كثيرا كمدرب".

وبسؤاله عن رأيه في لاعب روما محمد صلاح أجاب"لم أشاهده كثيرا ولكن في المباريات التي تابعتها له فهو لاعب سريع للغاية وهذه أحد أهم مميزاته".

وأتم"هو لاعب رائع".

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