بويول يوجه رسالة للجماهير المصرية

وجه كارليس بويول مدافع برشلونة السابق رسالة إلى الجماهير المصرية عامة ومشجعي برشلونة بشكل خاص.

ويزور بويول مصر هذه الأيام في إطار دعمه للسياحة المصرية.

وتحدث المدافع الإسباني السابق للبلوجرانا لقناة "سي بي سي" قائلا:"شكرا لكم على المساندة خلال زيارتي إلى مصر ومساندتكم لبرشلونة".

وواصل"زيادة شعبية الفريق خلال الفترة الأخيرة حول العالم بكثرة يوضح مدى العمل الذي

قمنا به ونجاحنا في التتويج بالعديد من البطولات".

وأتم"أتمنى أن يواصل برشلونة تقديم ما يسعدكم دائما من أجل زيادة شعبيته في مصر والعالم كله".

وكان بويول قد تحدث في وقت سابق عن أهم ميزة لمحمد صلاح لاعب روما مع اختياره لأفضل مباراة وأفضل هدف سجله في مسيرته. (طالع التفاصيل)