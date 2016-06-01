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عدسة في الجول تسافر مع منتخب مصر إلى تنزانيا.. ' معنويات عالية، وروح الفريق الواحد '

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عدسة في الجول تسافر مع منتخب مصر إلى تنزانيا.. ' معنويات عالية، وروح الفريق الواحد ' عدسة في الجول تسافر مع منتخب مصر إلى تنزانيا.. ' معنويات عالية، وروح الفريق الواحد '

سافرت بعثة منتخب مصر إلى تنزانيا في طائرة تحركت الساعة 11 مساء الثلاثاء قبل المواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل.

وظهرت روح الود والمعنويات المرتفعة بين لاعبي بعد المعسكر الذي دام لستة أيام ماضية.

وكانت عدسة FilGoal.com حاضرة مع منتخب مصر في المطار وعلى متن الطائرة.

وجلس لاعبو الأهلي والزمالك والفرق المصرية المختلفة جنبا إلى جنب وتبادلوا أطراف الحديث.

وأكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر وقائد الفراعنة لـFilGoal.com: "المنتخب في معنويات رائعة وروح الفريق الواحد لا يوجد هنا أهلي أو زمالك كلنا منتخب ".

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فيديو اليوم السابع

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