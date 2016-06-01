الداخلية لـ في الجول: لن نفرط في رجب بكار للزمالك.. وعقوبة ضخمة لأي لاعب يوقع لفريق آخر

أكد اللواء عثمان الدسوقي مدير الكرة في الداخلية بأن فريقه لن يفرط في لاعبه رجب بكار للانتقال للزمالك على الرغم من عدم تقدم الأخير بعرض رسمي.

وتحدث مدير الكرة بالداخلية لـFilGoal.com قائلا:"الزمالك لم يفاوضنا لضم رجب بكار".

وأكمل"وحتى لو فاوضنا الزمالك فلن نفرط في اللاعب فهو مستمر معنا لعامين مقبلين فنحن نرغب في الحفاظ على قوام الفريق من أجل الموسم المقبل".

وواصل"هناك ثلاثة لاعبين سيرحلون عن الفريق بنهاية الموسم بعد دفع الشرط الجزائي في تعاقدهم وهم عمرو مرعي لإنبي وإيمانويل لإنبي وعاصم سعيد لمصر المقاصة".

وأردف"عدا ذلك لن يرحل أي لاعب عن الفريق مهما كانت العروض المقدمة لهم".

وهدد مدير الكرة بالداخلية أي لاعب يقوم بالتوقيع على عقود انتقال لفريق آخر بخصم 25 ألف جنيه من مستحقاتهم".

وأتم"نريد أن نظهر بشكل جيد خلال الموسم المقبل عن طريق الحفاظ على القوام الأساسي للفريق والتدعيم خلال سوق الانتقالات".