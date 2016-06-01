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«طرق دبي» تُعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال الشهر الفضيل

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«طرق دبي» تُعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال الشهر الفضيل «طرق دبي» تُعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال الشهر الفضيل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن مواعيد العمل في تقديم خدماتها المتنوعة، خلال شهر رمضان المبارك، التي تشمل مراكز خدمة المتعاملين، والمواقف العامة، والحافلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز الشركاء الاستراتيجيين.

وقال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن تعديل مواعيد تقديم الخدمة يهدف إلى الارتقاء بمستوى مختلف الخدمات، التي تقدمها مؤسسات الهيئة للجمهور لشرائح المجتمع، بما ينسجم والممارسات اليومية خلال الشهر الفضيل، التي تختلف عن باقي أيام العام.

وأوضح، أن مراكز خدمة المتعاملين ستقدم خدماتها من يوم الأحد إلى الخميس في أوقات مختلفة، حيث ستعمل مراكز أم الرمول والبرشاء وديره والكرامة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، في حين ستعمل مراكز الطوار والمنارة والعوير من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 5:00 عصراً، في حين سيعمل مركز جميرا(JBR)، من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 عصراً.

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