أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد ووزير خارجية بريطانيا يبحثان الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب

Google+ Print
محمد بن زايد ووزير خارجية بريطانيا يبحثان الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب محمد بن زايد ووزير خارجية بريطانيا يبحثان الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني في أبوظبي أمس، المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهم الملفات في المنطقة وبشكل خاص سوريا والعراق واليمن وليبيا، وجهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة العنف والإرهاب، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بزيارة وزير الخارجية البريطاني الذي يزور البلاد حالياً في إطار جولة له في دول المنطقة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية