محمد بن زايد ووزير خارجية بريطانيا يبحثان الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني في أبوظبي أمس، المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهم الملفات في المنطقة وبشكل خاص سوريا والعراق واليمن وليبيا، وجهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة العنف والإرهاب، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بزيارة وزير الخارجية البريطاني الذي يزور البلاد حالياً في إطار جولة له في دول المنطقة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.