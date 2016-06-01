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سعود بن صقر يقدم واجب العزاء لأسرة بن علوان الحبسي

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سعود بن صقر يقدم واجب العزاء لأسرة بن علوان الحبسي سعود بن صقر يقدم واجب العزاء لأسرة بن علوان الحبسي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء لأسرة بن علوان الحبسي في وفاة المغفور له بإذن الله زيد علي زيد بن علوان الحبسي. وأعرب سموه خلال الزيارة - التي رافقه فيها الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي عصر أمس إلى خيمة العزاء بجانب منزل الأسرة في منطقة سيح البريرات في رأس الخيمة - عن خالص تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد فهد وعلي وسعيد وطارق وفاهم ومحمد وعبدالله إلى جانب ذويه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي وعدد من المسؤولين والمعزين.

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