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اقلاع رحلة مصر للطيران المتجهة لبانكوك بعد التأكد من سلبية بلاغ بوجود قنبلة

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اقلاع رحلة مصر للطيران المتجهة لبانكوك بعد التأكد من سلبية بلاغ بوجود قنبلة اقلاع رحلة مصر للطيران المتجهة لبانكوك بعد التأكد من سلبية بلاغ بوجود قنبلة
أكد مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولى أنه تم تفتيش طائرة رحلة للطيران رقم ٩٦٠ المتجهة إلى بانكوك بعد أن تلقت سلطات المطار بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة، مشيراً إلى أنه تبين سلبية البلاغ.

وأفاد المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعادة ركاب الطائرة مرة أخرى، وذلك استعداداً لإقلاع الرحلة بعد عملية التمشيط التى أجريت على الطائرة.

وكانت سلطات المطار قد تلقت بلاغاً بوجود قنبلة على متن رحلة مصر للطيران رقم ٩٦٠ المتجهة إلى بانكوك، حيث أمر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن مطار القاهرة الدولى على الفور بتوجه قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء عاطف صالح مدير الحماية المدنية بالمطار لإجراء عملية التمشيط على متن الطائرة.


>- بلاغ بوجود قنبلة على متن رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى بانكوك
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مصر 365

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