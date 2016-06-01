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رئيس "حماية المستهلك" يكشف لـ"خالد صلاح" عن أسباب تعطل القانون الجديد

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رئيس "حماية المستهلك" يكشف لـ"خالد صلاح" عن أسباب تعطل القانون الجديد رئيس "حماية المستهلك" يكشف لـ"خالد صلاح" عن أسباب تعطل القانون الجديد
كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن الجهاز يتلقى 1200 مكالمة يوميا لتقديم شكاوى، وهناك محاولات لتطوير آداء الجهاز، مضيفًا: "نقوم بإرسال بعض أعضاء "الكول سنتر" إلى الخارج للإطلاع على التجارب الدولية فى حماية المستهلك".

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، فى حوار ببرنامج "على هوى "، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، أن القانون الجديد لحماية المستهلك متعطل منذ عامين، بسبب كلمة واحدة وهى: "من حق المستهلك أن يحصل على السلع والخدمات بجودة وكرامة وآمان وبالسعر العادل"، موضحًا أن البعض اعترض على كلمة "السعر العادل"، لافتا إلى أن ما نعانى منه الآن هو عدم وجود سعر عادل للسلع، فالبعض اتهم الجهاز بأنه يريد عودة التسعيرة وأنه ضد التنافسية، وهذا غير صحيح.


>رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"على هوى مصر":عودة العملات الصغيرة ستضبط الأسعار
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