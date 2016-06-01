إذا كان ابنك يهوي تدبير المقالب فشاهدي معه هذا الفيديو

فلسطين _ سيدتي نت

هل اكتشفت أن ابنك خصوصاً في مرحلة المراهقة يهوى تدبير المقالب بأصدقائه وإخوته وزملائه، وربما معك أيضاً، ما الذي يدور بخاطره وما هو هدفه حين يقوم بذلك؟

"سيدتي نت" تدعوك لكي تشاهدي معه هذا الفيديو لكي يعرف المختصر المفيد من تدبير المقالب وهو أن "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها"

وأيضاً الأخصائية التربوية الأستاذة ليلى غنيم تقدم لك النصائح التالية بخصوص طفلك المغرم بالمقالب عليك أخذها بعين الاعتبار:

• المرح لا يكون في كل الأوقات لأنه أحياناً يسبب الخطر والحوادث.

• ليس كل من حولنا يتحملون المزاح وعلينا أن نختار من يتقبل ذلك ولكن في حدود السلامة.

• المرح يختلف عن السخرية والاستهانة بكرامة الآخرين أيضاً.

• لا تدعي طفلك يعتقد أن الحياة كلها مقالب وضحك لأن النجاح يعني الجد وليس الهزل.

• إذا أراد طفلك أن يمرح فعليه أن ينتظر مزاح ومقالب الآخرين ويتقبلها.

• لا تدعيه يدبر مقلباً دون أن يدرس عواقبه.

• عليه أن يحترم كبار السن والمرضى في العائلة.

• عدم العبث بالمواد الكيماوية في إعداد المقالب.

• الحوادث التي تحدث بسبب المزاح كثيرة وعليه أن يقرأ ويتعظ مما يحدث في العالم.

والآن عزيزتي الأم

وبعد أن شاهد طفلك هذا المقلب

وخصوصاً إذا كان في فترة المراهقة

اكتبي لنا عن رد فعله وتعليقه وهل لازال مصمماً على تدبير المقالب مع رفاقه؟