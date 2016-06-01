"المصرية للسياحة والفنادق" تبدأ خطواتها لاستكمال تجهيز فندق اللسان برأس البر

التقي الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، الثلاثاء، بالمهندس عادل والي العضو المنتدب بالشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة الاستثمار، والتي تتولي استكمال وتشطيب فندق اللسان برأس البر حيث تم بحث الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشروع، وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة، ومحسن عزيز رئيس مدينة رأس البر ، واللجنة المشكلة من المحافظة لتسليم الموقع من الشركة .

واطلع المحافظ علي التصميمات الخاصة بمكونات المشروع من الغرف والأجنحة وقاعة المؤتمرات وحمام السباحة والمطابخ ومنطقة الخدمات، وطلب المحافظ وضع جميع التشوينات داخل الفندق وعمل توصيلات للمياه والكهرباء حتي يمكن للمقاول تنفيذ المطلوب دون أي تعطيل للأعمال.

>كما طلب من رئيس مدينة رأس البر التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء لإعداد المقايسات المطلوبة الخاصة بالمرافق .

وأشار المهندس عادل والي إلى أن المشروع سوف تديره إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة الفندقية، والتي سيعلن عنها قريبا، حيث طلب تحديد موعد لتسلم الموقع للبدء سريعا في إجراءات استكمال وتأثيث الفندق.

جدير بالذكر أن فندق اللسان برأس البر كان أحد المشروعات المتوقفة منذ عام 2008 لعدم وجود إمكانات لتشطيبه .

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