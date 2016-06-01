كاميرا "على هوى مصر" ترصد مشاكل التأمين الصحى وأزمة مخابز الغربية

رصدت كاميرا برنامج "على هوى مصر " الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية "النهار"، رأى الشارع المصرى فى مشاكل التأمين الصحى ومشكلاتهم مع المستشفيات.

وكشف عدد من المواطنين، عن عدم توفر الأدوية بصيدليات الصحة، مؤكدين إهمال بعض الأطباء، فى ظل زحمة مستشفيات الصحة وغياب التنظيم.

وقال آخرون، عن مستوى الخدمة المتدنى وزيادة المرضى وقلة الأطباء، مضيفين:" لا يوجد كشف نهائي..الكشف بالبق".

كما عرض البرنامج تقريرا عن أصحاب مخابز الغربية، مؤكدين:"الحكومة وضعتنا فى ورطة بعد تضارب القرارات بين المسئولين، كلنا هنقفل مخابزنا وهندخل السجون، والحكومة تعاملنا كحرامية ..بلاش تكرهونا فى البلد".

وقال عدد من المتضررين:"فوجئنا بالحكومة تطالبنا بدفع 100 ألف جنيه..حرام ودا خراب بيوت..الحكومة بعد ما صرحت لنا جاية تحاسبنا..لمصلحة من يحدث هذا".

"على هوى مصر" يعرض استغاثات المواطنين من المياه الملوثة

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