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شوبير عن "خناقة الطيب": لن ألوم "الإبراشى".. وأعاقب نفسى مراراً وتكراراً

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شوبير عن "خناقة الطيب": لن ألوم "الإبراشى".. وأعاقب نفسى مراراً وتكراراً شوبير عن "خناقة الطيب": لن ألوم "الإبراشى".. وأعاقب نفسى مراراً وتكراراً
أكد الإعلامى أحمد شوبير، أنه لن يوجه اللوم لزميله وائل الإبراشى الذى استضافه فى برنامجه "العاشرة مساءً" وحدثت خلاله "خناقته" مع المعلق أحمد الطيب، قائلاً: "مالومتش على الإبراشى، ومش هلوم عليه، رغم الكلام الكتير اللى بيتقال، وزملائه بالقناة ألقوا عليه اللوم، والأمر أوقفناه عند هذا الحد".

وأوضح شوبير، خلال تقديم برنامجه "مع شوبير" :"بالتأكيد أنا فرد من منظومة الإعلام، ومنظومة صدى البلد، وكل ما يصدر منها من قرارات لابد أن أنفذه عن طيب خاطر، وبالتالى أنا متواجد معكم لحين يأذن الله بأمر آخر، والخلاف فى الرأى مازال موجود، وهو خلاف صحى، وفى النهاية لن يصح إلا الصحيح".

واستطرد: "أنا شخصياً متجاهل فى برامجى ما حدث منذ أيام، وأنا أخطأت لأنى كبرت حد ما كان ينبغى أنى أمنحه أكبر من حجمه، وده كان خطئى الجسيم، اللي مازلت أعاقب نفسى عليه مراراً وتكراراً، وأخطأت بالانفعال، واعتذرت لأنه مش عيب عندما أخطىء وأعتذر".


>شوبير يخالف قرار "صناعة الإعلام" ويظهر على الهواء لتقديم برنامجه

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