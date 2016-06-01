رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"على هوى مصر":عودة العملات الصغيرة ستضبط الأسعار

شدد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة إعادة العملات الصغيرة كـ"القرش والـ10 ساغ" لضبط الأسعار فى مصر ، مع ضبط النمط الاستهلاكى، مؤكداً أهمية الإطار التشريعى لكونه أهم وسائل تطوير حماية المستهلك.

وقال "يعقوب" فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الجهاز يرصد تحركات الأسعار ومخالفات الزيادة، وتأثير ذلك على القطاعات المختلفة، وخاصة محدودى الدخل، مضيفاً:" الرئيس فى أكثر من مناسبة تحدث عن أهمية دعم دور جهاز حماية المستهلك، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية فى مواجهة جشع التجار".

وأشار إلى أهمية دور الجهاز فى حماية حقوق المواطنين، قائلاً:" شعارنا المواطن له حقه، وكما له حق فعليه واجب أن يكون مدركاً لحقه".

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