حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 1/6 /2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>مشكلة بسيطة تواجهك فى العمل، تتغلب عليها بمساعدة أحد المقربين، تحتاج إلى استشارة من هم اكبر منك سنناً، ولا تتعامل مع المشكلات دائماً بعناد حتى لا تخسر كثيراً، المرونة فى العمل من أكثر الأشياء التى تجعل الشخص يصل إلى أهدافه بسرعة ويحقق مراكز متقدمة فى العمل، انتبه لذلك حتى لا تخسر. على الصعيد العاطفى:

>تحتاج إلى استعادة لحظاتك الرومانسية مع شريك حياتك، توترات العمل أرهقت تفكيرك وتحتاج إلى الابتعاد عنها مع الحبيب وسماع ذكرياتكم حتى تعيد الروح إلى علاقتك بالحبيب، الحاجة إلى الشعور بالحب أحياناً تساعد على توطد العلاقات وقوتها، ولا تتنظر حتى تتراكم المشكلات وتصبح صعبة الحل، العتاب والصلح أفضل دائماً. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية جيدة، لكن الأفراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثر على أدائك الذهنى، وقوة تفكيرك فى العمل، الرياضة هى الحل المثل حت تستعيد قوتك الذهنية والبدنية، الأطعمة الطازجة والمشروبات الطبيعية ستكون من أسرار حفاظك على قوتك البدنية. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى

>يتوقع علماء الفلك لبرج الجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته يعانى فيها من مشكلات فى العمل، و يجد نفسه دائماً فى صدام مع رؤسائه، لا تتعامل بمنطق الندية فى العمل حتى لا تجد نفسك فى دائرة مغلقة من التحديات التى لا تنتهى.

شبكةعيونالإخبارية

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