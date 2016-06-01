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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>حياتك المهنية على منحدر خطر للغاية وإن لم تبذل جهدًا كافيًا لتحقيق قفزة كبيرة فيها ستجد نفسك منزلقًا فى منحدر سحيق وتخسر الكثير مما حققته فى الماضى فحاول أن تبذل قصارى جهدك فى العمل.

على الصعيد العاطفي:


>جرب شيئًا مختلفًا مع شريك حياتك يخلصك من الرتابة والروتين الذى يسود العلاقة بينكما هذه الأيام وستتفاجأ بالنتائج والتطورات التى تطرأ على العلاقة بينكما رغم اليأس الذى تسرب إلى نفسك منها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>ضغط العمل يهددك بالانهيار فحاول ألا تنسى نفسك واهتم بعض الوقت بصحتك واتبع نظاما غذائيا صحيًا قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>الأحداث التى تتغير من حولك قد تجعلك تضطر إلى تغيير قرارات مدروسة وتحتاج للرد بشكل أكثر مسؤولية ولن تكون قادرا على متابعة الجدول الذى كنت قد وضعته فى وقت سابق

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مصر 365

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