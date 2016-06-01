برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>حياتك المهنية على منحدر خطر للغاية وإن لم تبذل جهدًا كافيًا لتحقيق قفزة كبيرة فيها ستجد نفسك منزلقًا فى منحدر سحيق وتخسر الكثير مما حققته فى الماضى فحاول أن تبذل قصارى جهدك فى العمل.>جرب شيئًا مختلفًا مع شريك حياتك يخلصك من الرتابة والروتين الذى يسود العلاقة بينكما هذه الأيام وستتفاجأ بالنتائج والتطورات التى تطرأ على العلاقة بينكما رغم اليأس الذى تسرب إلى نفسك منها.>ضغط العمل يهددك بالانهيار فحاول ألا تنسى نفسك واهتم بعض الوقت بصحتك واتبع نظاما غذائيا صحيًا قدر الإمكان.>الأحداث التى تتغير من حولك قد تجعلك تضطر إلى تغيير قرارات مدروسة وتحتاج للرد بشكل أكثر مسؤولية ولن تكون قادرا على متابعة الجدول الذى كنت قد وضعته فى وقت سابق