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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>لديك وظيفة جيدة جدا رغم ما تعانيه من تعسر فى المشاريع المالية لذلك، يجب أن تكون حذرا مع المال الخاص بك وتتجنب الإسراف خاصة أنك بدأت تصبح محط انتقادات المقربين منك. حان الوقت لأن تعمل برأيهم وتقلص عادات الإنفاق الباهظة لديك.

على الصعيد العاطفي:


>إذا كنت تحلم بالتمتع ببعض لحظات الرومانسية مع شريك حياتك اليوم فرصة جيدة لتفعل ذلك. تتمتعا اليوم معا إما فى حدود منزلك أو مكان ما بالقرب من الطبيعة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>تشعر اليوم بأن صحتك جيدة وبأنك تتمتع بالحيوية فتأكد من استثمار هذه الطاقة بطريقة جيدة وتقوم بالمهام التى أجلتها من قبل اليوم فرصة عظيمة لبدء نظام جديد لممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>على الرغم من أنك تشعر بالإرهاق بعض الشيء من المسؤوليات التى تحملها إلا أنك لا تملك رفاهية تأجيل أيها والأفضل أن تنتهى منها أولاً بأول بدلاً من الشكوى منها .

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مصر 365

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