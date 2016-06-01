برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 1/6 /2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

>انتقى من الكلمات ما يتناسب مع حجم المشكلة التى تحدث بينك وبين زملائك فى العمل، انفعلاتك فى كثير من الأحيان تعكس حالة من حالات الفتور العاطفى التى تحاول دائماً أن تظهرها، الأصدقاء فى العمل لهم طبيعتهم الخاصة، التى تجعلهم لا يستوعبون حالتك المزاجية فى كثير من الأحيان.>الغيرة الزائدة ستسبب كثيراً من المشكلات بينك وبين شريك حياتك فى الفترة القادمة، لا يمكن أن يتخلى مولود العقرب عن غيرته القاتلة وظنونه الدائمة التى تجعله فى كثير من الأحيان يتحول إلى طاحونة من الأفكار التى لا تجد إجابة لها، احتفظ بهدوئك حتى لا تندم لاحقاً.>إدمان السوشيال ميديا و الإنترنت من أخطر أمراض العصر التى يعانى منها مولود برج العقرب، خاصة إنه من الشخصيات التى تفضل أن تطلع على أحدث الأمور فى وقت حدوثها، والحفاظ على العادات العذائية الصحيحة سيجنبك كثير من مشكلات المعدة مثل القولون العصبى وأعراضه.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة من حالات الإزداوجية فى المشاعر بين ما يخفيه من مشاعر دافئة وحميمة لأصدقائه فى العمل، وبين المشاعر التى يحاول أن يظهرها دائماً، والتواجد مع الحبيب دون ظنون ستجعل العلاقة أجمل كثيراً