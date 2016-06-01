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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>التحالف بين الكواكب يؤثر على دخلك وحياتك المهنية تقترب الآن من أقوى نقطة. وهذا يعنى، أنه إذا كنت حقا تكرس وقتك وطاقتك لحياتك المهنية، سوف تحصل على انعكاس إيجابى فى رصيد حسابك المصرفي.

على الصعيد العاطفي:


>قد تحدث مشاجرات طفيفة اليوم مع شريك حياتك. لا تنجرف بسرعة وراء انفعالاتك فالمشاكل اليوم يمكن أن تتضخم بسهولة إلى حد كبير فحاول أن تتجنب المواجهات وحاول أن تصرف اهتمامك إلى أطفالك وأن تقضى وقتًا ممتعًا معهم.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>عليك رعاية عقلك بدلا من جسمك وتهتم براحتك النفسية قبل اى شيء اخر لأنها أساس مشاكلك الجسدية والصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>تشعر بالإحباط واليأس من المشاكل المتتالية التى تحدث لك ولكن انفراجة صغيرة تحدث وتغير مزاجك بدرجة كبيرة وتجعلك ممتلئ بالحماس والطاقة للتصدى لكل المشاكل التى تواجهها.

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مصر 365

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