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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>للأسف انت تعمل وتعمل ولا تجد نتاج عملك كما ترغب، لكن لا تكون أكثر تشاؤماً لأن الحياة لم تستمر على هذا النحو والنجاح فى العمل سيكون نهاية هذا المجهود المبذول فلا تقلق.

على الصعيد العاطفي:


>الحب سيكون طوقت نجاتك فى هذه المرحلة، فاستمع إلى نصائح شريك حياتك لأنه أكثر من يتمنون مصلحتك دون عن كل المحيطين بك، لذلك تمسك به للنهاية واستمع إلى كلماته باعتناء.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>الحالة الصحية ستكون فى تحسن كبير وسيظهر على ابناء هذا البرج معالم الشفاء من بعض الأمراض التى مرت عليهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>لا تيأس ولا تشعر بالفشل فى حياتك العملية لأن النجاح قادم قادم ولا محالة منه، لذلك يجب أن تكون الأكثر تفاؤلاً، فالأمور ستكون على ما يرام.

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مصر 365

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