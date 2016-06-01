حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 1/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
>ابتعد تماماً عن الثرثرة فى مجال عملك لانها ستكون من أكثر السلوكيات التى تضعك فى مشاكل أنت فى غنى عنها، فالحديث فى العمل لا يعنى أى شىء سواء المشاكل.
على الصعيد العاطفى:
>هناك بعض العوائق والمشاكل التى ستضعك فى مشكلة مع حبيبك أهمها عدم الاهتمام والاهمال ، فهذه الصفات من اهم صفات البرج والتى ستضعه فى مشاكل مع شريكه فى الحياة لا نهاية لها.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>الضغط النفسى الذى يعيشه ابناء هذه البرج بسبب العمل سيكون له أثر سلبى على حالتهم الصحية لذلك يجب أن يكونوا حريصين ويلتزموا بتعليمات الطبيب.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>يجب أن لا يستسلموا إلى المشاكل فى العمل أو المشاكل العاطفية، لأن هذا الاستسلام من الممكن أن يؤدى بهم إلى تراجع حالتهم الصحية.