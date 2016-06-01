حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 1/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>ابتعد تماماً عن الثرثرة فى مجال عملك لانها ستكون من أكثر السلوكيات التى تضعك فى مشاكل أنت فى غنى عنها، فالحديث فى العمل لا يعنى أى شىء سواء المشاكل.>هناك بعض العوائق والمشاكل التى ستضعك فى مشكلة مع حبيبك أهمها عدم الاهتمام والاهمال ، فهذه الصفات من اهم صفات البرج والتى ستضعه فى مشاكل مع شريكه فى الحياة لا نهاية لها.>الضغط النفسى الذى يعيشه ابناء هذه البرج بسبب العمل سيكون له أثر سلبى على حالتهم الصحية لذلك يجب أن يكونوا حريصين ويلتزموا بتعليمات الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يجب أن لا يستسلموا إلى المشاكل فى العمل أو المشاكل العاطفية، لأن هذا الاستسلام من الممكن أن يؤدى بهم إلى تراجع حالتهم الصحية.