حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 1/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>كن حذراً فالأمور لم تعد على ما كانت عليه فى مجال العمل، فالمشاكل ستحاصرك بسبب اهمالك لعملك واستهانتك به، لذلك لا تحاول الدخول فى نقاشات مع مديرك فى العمل لأنك ستكون ليس على حق.>على الرغم من الحالة العاطفية التى شاهدها ابناء هذا البرج فى الفترات السابقة، إلا أنك ستشعر وكأن الدنيا تضيق من حولك بسبب بعض المشاكل التى سببها الأول الغيرة والشك.>للأسف بعض الأزمات الصحية ستهاجمك نتيجة لعدم التزامك بتعليمات الطبيب لذلك حاول أن تكون أكثر التزاماً وحرصاً على صحتك.>هذه الأيام لم تكون فى صالحك لذلك يجب أن تكون حذراً ويجب ان تهذب من طريقتك حتى لا تقع فى مشاكل كبرى.