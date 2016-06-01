حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>خطوات كثيرة تقف بينك وبين تحقيق حلمك فى العمل، لذلك يجب ان تكون اكثر حرصاً على مستقبلك، وأن تحاول عبور هذه الخطوات حتى لا تقف محلك سر ولا تتحرك خطوة واحدة من مكانك.>لا تقدم المزيد من التنازلات فى حياتك العاطفية، خاصة إذا لاحظت ان حبيبك لا يقدم لك المقابل، فحاول ان تتوقف كثيراً مع نفسك وتعيد حساباتك حتى لا تشعر بأن تضحيتك بدون أى مقابل يذكر .>الصداع والقولون وبعض الامراض العصبية ستصاحبك فى هذه المرحلة، نتيجة للضغوط النفسية التى تتعرض لها، لذلك حاول أن تكون اكثر هدوءاً حتى تحافظ على صحتك.>مزيد من النجاح والتقدم سيحققه ابناء هذا البرج لذلك يجب ان يكونوا اكثر حذراً ولا يضعوا انفسهم فى مهب الريح ويتجنبوا المشاكل فى حياتهم العملية على قدر الإمكان.