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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1/6/2016

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1/6/2016 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1/6/2016

على الصعيد المهني:


>خطوات كثيرة تقف بينك وبين تحقيق حلمك فى العمل، لذلك يجب ان تكون اكثر حرصاً على مستقبلك، وأن تحاول عبور هذه الخطوات حتى لا تقف محلك سر ولا تتحرك خطوة واحدة من مكانك.

على الصعيد العاطفي:


>لا تقدم المزيد من التنازلات فى حياتك العاطفية، خاصة إذا لاحظت ان حبيبك لا يقدم لك المقابل، فحاول ان تتوقف كثيراً مع نفسك وتعيد حساباتك حتى لا تشعر بأن تضحيتك بدون أى مقابل يذكر .

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>الصداع والقولون وبعض الامراض العصبية ستصاحبك فى هذه المرحلة، نتيجة للضغوط النفسية التى تتعرض لها، لذلك حاول أن تكون اكثر هدوءاً حتى تحافظ على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>مزيد من النجاح والتقدم سيحققه ابناء هذا البرج لذلك يجب ان يكونوا اكثر حذراً ولا يضعوا انفسهم فى مهب الريح ويتجنبوا المشاكل فى حياتهم العملية على قدر الإمكان.

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مصر 365

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