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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016

على الصعيد المهني:


>مزيد من التقدمات ستشعر بها هذا البرج، فلا داعى للخوف بشأن مستقبلكم، لأن الحياة العملية والوظيفية ستكون أفضل وحتى بعض المشاكل التى واجهت هذا البرج طوال الفترات السابقة لم تعد متاحة وكل الأمور ستعود للأفضل.

على الصعيد العاطفي:


>يجب أن يتوقفوا عن محاولة تجديد علاقتهم العاطفية فى هذه الأيام لأنها ستكون محاولات فاشلة، فيجب ان نتوقف قليلاً حتى لا نخطىء ونضع أنفسنا فى هدنة ولا نحاول الدخول فى أى علاقة اخرى حتى لا نعود ونصطدم بالواقع.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>يجب ان تعود إلى ممارسة الرياضة حتى توقف بعض المشاكل الصحية الناتجة عن عدم الحركة وتنشيط الجسم بشكل سليم.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>بعيداً عن أى مشاكل من الممكن أن تمر بها هناك بعض من أشعة النور التى بإمكانها أن تغير من مجرى حياتك لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تواجه أى مشاكل قد تقع فى طريقك.

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مصر 365

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