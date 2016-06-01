حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1 يونيو 2016

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 1/6 /2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 1/6 /2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 1/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 1/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>التزم بالقرارات التى تفكر فيها ولا تنسى أن اختيارك سيدوم بنتائجه التى يجب أن تتحملها مهما كانت عواقبها، القرارات المهنية يجب تتحلى بقدر الحكمة و التمهل قبل إصدارها، حاول أن تتخلى عن انفعالك و تسرعك فى إصدار الأحكام خاصة ،إن كانت تتعلق بمشكلات مهنية ستتعلق نتائجها بأشخاص غيرك.>التودد إلى قلب الحبيب بعدد من الطرق المختلفة التى تبتعد عن الشكل الروتينى للعلاقات تجعل شريك حياتك أكثر تعلقاً بك، وتحتاج إلى كثير من الوقت للتعلم كيف تكسب قلب حبيبك ببساطة، دون أن تبذل محاولات عديدة، الحب يحتاج منك التعب أحياناً والنتيجة ستكون أفضل مما تتوقع.>الحاجة إلى الراحة والاسترخاء ضرورة مُلحة هذه الفترة، والاقلاع عن التدخين أصبح من الأشياء التى ستجنبك الكثير من المخاطر والمشكلات، لا يمكن أن تقلع عن جميع العادات السيئة بشكل مفاجىء، واحذر من تناول المشروبات الكحولية فى الفترة القادمة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من حالات الوهج الفكرى تجعله متيقظ طوال الوقت ويأخذ كثيراً من القرارات التى تجعله دائم التفكير فى نتائجها وعواقبها، لا تحمل نفسك فوق طاقتها، وتعامل مع الواقع بمرونة أكثر من ذلك حتى لا تشعر بالإرهاق مرة واحدةمشكلة بسيطة تواجهك فى العمل، تتغلب عليها بمساعدة أحد المقربين، تحتاج إلى استشارة من هم اكبر منك سنناً، ولا تتعامل مع المشكلات دائماً بعناد حتى لا تخسر كثيراً، المرونة فى العمل من أكثر الأشياء التى تجعل الشخص يصل إلى أهدافه بسرعة ويحقق مراكز متقدمة فى العمل، انتبه لذلك حتى لا تخسر.>تحتاج إلى استعادة لحظاتك الرومانسية مع شريك حياتك، توترات العمل أرهقت تفكيرك وتحتاج إلى الابتعاد عنها مع الحبيب وسماع ذكرياتكم حتى تعيد الروح إلى علاقتك بالحبيب، الحاجة إلى الشعور بالحب أحياناً تساعد على توطد العلاقات وقوتها، ولا تتنظر حتى تتراكم المشكلات وتصبح صعبة الحل، العتاب والصلح أفضل دائماً.>حالتك الصحية جيدة، لكن الأفراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثر على أدائك الذهنى، وقوة تفكيرك فى العمل، الرياضة هى الحل المثل حت تستعيد قوتك الذهنية والبدنية، الأطعمة الطازجة والمشروبات الطبيعية ستكون من أسرار حفاظك على قوتك البدنية.>يتوقع علماء الفلك لبرج الجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته يعانى فيها من مشكلات فى العمل، و يجد نفسه دائماً فى صدام مع رؤسائه، لا تتعامل بمنطق الندية فى العمل حتى لا تجد نفسك فى دائرة مغلقة من التحديات التى لا تنتهى.>حياتك المهنية على منحدر خطر للغاية وإن لم تبذل جهدًا كافيًا لتحقيق قفزة كبيرة فيها ستجد نفسك منزلقًا فى منحدر سحيق وتخسر الكثير مما حققته فى الماضى فحاول أن تبذل قصارى جهدك فى العمل.>جرب شيئًا مختلفًا مع شريك حياتك يخلصك من الرتابة والروتين الذى يسود العلاقة بينكما هذه الأيام وستتفاجأ بالنتائج والتطورات التى تطرأ على العلاقة بينكما رغم اليأس الذى تسرب إلى نفسك منها.>ضغط العمل يهددك بالانهيار فحاول ألا تنسى نفسك واهتم بعض الوقت بصحتك واتبع نظاما غذائيا صحيًا قدر الإمكان.>الأحداث التى تتغير من حولك قد تجعلك تضطر إلى تغيير قرارات مدروسة وتحتاج للرد بشكل أكثر مسؤولية ولن تكون قادرا على متابعة الجدول الذى كنت قد وضعته فى وقت سابق>لديك وظيفة جيدة جدا رغم ما تعانيه من تعسر فى المشاريع المالية لذلك، يجب أن تكون حذرا مع المال الخاص بك وتتجنب الإسراف خاصة أنك بدأت تصبح محط انتقادات المقربين منك. حان الوقت لأن تعمل برأيهم وتقلص عادات الإنفاق الباهظة لديك.>إذا كنت تحلم بالتمتع ببعض لحظات الرومانسية مع شريك حياتك اليوم فرصة جيدة لتفعل ذلك. تتمتعا اليوم معا إما فى حدود منزلك أو مكان ما بالقرب من الطبيعة.>تشعر اليوم بأن صحتك جيدة وبأنك تتمتع بالحيوية فتأكد من استثمار هذه الطاقة بطريقة جيدة وتقوم بالمهام التى أجلتها من قبل اليوم فرصة عظيمة لبدء نظام جديد لممارسة الرياضة.>على الرغم من أنك تشعر بالإرهاق بعض الشيء من المسؤوليات التى تحملها إلا أنك لا تملك رفاهية تأجيل أيها والأفضل أن تنتهى منها أولاً بأول بدلاً من الشكوى منها .>انتقى من الكلمات ما يتناسب مع حجم المشكلة التى تحدث بينك وبين زملائك فى العمل، انفعلاتك فى كثير من الأحيان تعكس حالة من حالات الفتور العاطفى التى تحاول دائماً أن تظهرها، الأصدقاء فى العمل لهم طبيعتهم الخاصة، التى تجعلهم لا يستوعبون حالتك المزاجية فى كثير من الأحيان.>الغيرة الزائدة ستسبب كثيراً من المشكلات بينك وبين شريك حياتك فى الفترة القادمة، لا يمكن أن يتخلى مولود العقرب عن غيرته القاتلة وظنونه الدائمة التى تجعله فى كثير من الأحيان يتحول إلى طاحونة من الأفكار التى لا تجد إجابة لها، احتفظ بهدوئك حتى لا تندم لاحقاً.>إدمان السوشيال ميديا و الإنترنت من أخطر أمراض العصر التى يعانى منها مولود برج العقرب، خاصة إنه من الشخصيات التى تفضل أن تطلع على أحدث الأمور فى وقت حدوثها، والحفاظ على العادات العذائية الصحيحة سيجنبك كثير من مشكلات المعدة مثل القولون العصبى وأعراضه.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة من حالات الإزداوجية فى المشاعر بين ما يخفيه من مشاعر دافئة وحميمة لأصدقائه فى العمل، وبين المشاعر التى يحاول أن يظهرها دائماً، والتواجد مع الحبيب دون ظنون ستجعل العلاقة أجمل كثيراً>تعبت من تحمل المسؤولية لفترة طويلة فى العمل وتشعر برغبة شديدة فى التهرب من كل شيء والالتفات فقط لنفسك، لكن حاول ألا تفعل ذلك فمن المحتمل أن تنال أخيرًا مكافأة مجزية على مجهوداتك الماضية فلا تضيع كل شيء فى النهاية.>وهناك علاقة جديدة واعدة تتطور فى حياتك، ومع ذلك، كبريائك وعدم وجود بعد نظر سوف يسبب مشاكل فى هذه العلاقة. ومن الضرورى اتخاذ خطوة إلى الوراء ومنح شريكك الفضاء الخاص بما فيه الكفاية والتوقف عن الاعتداء على مساحته الشخصية.>قد تكون صحتك متدهورة قليلاً اليوم بسبب الأمراض المتعلقة بالمعدة. فحاول أن تتخذ الاحتياطات اللازمة وتكون حذرًا فى شرب المياه وغيرها من المشروبات الباردة لأنها قد تكون سببا فى الأمراض التى تنقلها المياه. كما أنه من المستحسن أن اليوم الذى تبقى بعيدا عن الغذاء غير الصحى وأكل الشوارع لأنك أكثر عرضة للعدوى.>هذا هو اليوم المثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولويات المشاريع الخاصة بك. إذا كنت تكاسلت لبعض الوقت وتركت العمل يتراكم ستحدث طفرة فى وقت قريب.>التحالف بين الكواكب يؤثر على دخلك وحياتك المهنية تقترب الآن من أقوى نقطة. وهذا يعنى، أنه إذا كنت حقا تكرس وقتك وطاقتك لحياتك المهنية، سوف تحصل على انعكاس إيجابى فى رصيد حسابك المصرفي.>قد تحدث مشاجرات طفيفة اليوم مع شريك حياتك. لا تنجرف بسرعة وراء انفعالاتك فالمشاكل اليوم يمكن أن تتضخم بسهولة إلى حد كبير فحاول أن تتجنب المواجهات وحاول أن تصرف اهتمامك إلى أطفالك وأن تقضى وقتًا ممتعًا معهم.>عليك رعاية عقلك بدلا من جسمك وتهتم براحتك النفسية قبل اى شيء اخر لأنها أساس مشاكلك الجسدية والصحية.>تشعر بالإحباط واليأس من المشاكل المتتالية التى تحدث لك ولكن انفراجة صغيرة تحدث وتغير مزاجك بدرجة كبيرة وتجعلك ممتلئ بالحماس والطاقة للتصدى لكل المشاكل التى تواجهها.>للأسف انت تعمل وتعمل ولا تجد نتاج عملك كما ترغب، لكن لا تكون أكثر تشاؤماً لأن الحياة لم تستمر على هذا النحو والنجاح فى العمل سيكون نهاية هذا المجهود المبذول فلا تقلق.>الحب سيكون طوقت نجاتك فى هذه المرحلة، فاستمع إلى نصائح شريك حياتك لأنه أكثر من يتمنون مصلحتك دون عن كل المحيطين بك، لذلك تمسك به للنهاية واستمع إلى كلماته باعتناء.>الحالة الصحية ستكون فى تحسن كبير وسيظهر على ابناء هذا البرج معالم الشفاء من بعض الأمراض التى مرت عليهم.>لا تيأس ولا تشعر بالفشل فى حياتك العملية لأن النجاح قادم قادم ولا محالة منه، لذلك يجب أن تكون الأكثر تفاؤلاً، فالأمور ستكون على ما يرام.>ابتعد تماماً عن الثرثرة فى مجال عملك لانها ستكون من أكثر السلوكيات التى تضعك فى مشاكل أنت فى غنى عنها، فالحديث فى العمل لا يعنى أى شىء سواء المشاكل.>هناك بعض العوائق والمشاكل التى ستضعك فى مشكلة مع حبيبك أهمها عدم الاهتمام والاهمال ، فهذه الصفات من اهم صفات البرج والتى ستضعه فى مشاكل مع شريكه فى الحياة لا نهاية لها.>الضغط النفسى الذى يعيشه ابناء هذه البرج بسبب العمل سيكون له أثر سلبى على حالتهم الصحية لذلك يجب أن يكونوا حريصين ويلتزموا بتعليمات الطبيب.>يجب أن لا يستسلموا إلى المشاكل فى العمل أو المشاكل العاطفية، لأن هذا الاستسلام من الممكن أن يؤدى بهم إلى تراجع حالتهم الصحية.>كن حذراً فالأمور لم تعد على ما كانت عليه فى مجال العمل، فالمشاكل ستحاصرك بسبب اهمالك لعملك واستهانتك به، لذلك لا تحاول الدخول فى نقاشات مع مديرك فى العمل لأنك ستكون ليس على حق.>على الرغم من الحالة العاطفية التى شاهدها ابناء هذا البرج فى الفترات السابقة، إلا أنك ستشعر وكأن الدنيا تضيق من حولك بسبب بعض المشاكل التى سببها الأول الغيرة والشك.>للأسف بعض الأزمات الصحية ستهاجمك نتيجة لعدم التزامك بتعليمات الطبيب لذلك حاول أن تكون أكثر التزاماً وحرصاً على صحتك.>هذه الأيام لم تكون فى صالحك لذلك يجب أن تكون حذراً ويجب ان تهذب من طريقتك حتى لا تقع فى مشاكل كبرى.>خطوات كثيرة تقف بينك وبين تحقيق حلمك فى العمل، لذلك يجب ان تكون اكثر حرصاً على مستقبلك، وأن تحاول عبور هذه الخطوات حتى لا تقف محلك سر ولا تتحرك خطوة واحدة من مكانك.>لا تقدم المزيد من التنازلات فى حياتك العاطفية، خاصة إذا لاحظت ان حبيبك لا يقدم لك المقابل، فحاول ان تتوقف كثيراً مع نفسك وتعيد حساباتك حتى لا تشعر بأن تضحيتك بدون أى مقابل يذكر .>الصداع والقولون وبعض الامراض العصبية ستصاحبك فى هذه المرحلة، نتيجة للضغوط النفسية التى تتعرض لها، لذلك حاول أن تكون اكثر هدوءاً حتى تحافظ على صحتك.>مزيد من النجاح والتقدم سيحققه ابناء هذا البرج لذلك يجب ان يكونوا اكثر حذراً ولا يضعوا انفسهم فى مهب الريح ويتجنبوا المشاكل فى حياتهم العملية على قدر الإمكان.>مزيد من التقدمات ستشعر بها هذا البرج، فلا داعى للخوف بشأن مستقبلكم، لأن الحياة العملية والوظيفية ستكون أفضل وحتى بعض المشاكل التى واجهت هذا البرج طوال الفترات السابقة لم تعد متاحة وكل الأمور ستعود للأفضل.>يجب أن يتوقفوا عن محاولة تجديد علاقتهم العاطفية فى هذه الأيام لأنها ستكون محاولات فاشلة، فيجب ان نتوقف قليلاً حتى لا نخطىء ونضع أنفسنا فى هدنة ولا نحاول الدخول فى أى علاقة اخرى حتى لا نعود ونصطدم بالواقع.>يجب ان تعود إلى ممارسة الرياضة حتى توقف بعض المشاكل الصحية الناتجة عن عدم الحركة وتنشيط الجسم بشكل سليم.>بعيداً عن أى مشاكل من الممكن أن تمر بها هناك بعض من أشعة النور التى بإمكانها أن تغير من مجرى حياتك لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تواجه أى مشاكل قد تقع فى طريقك.