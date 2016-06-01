حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1 يونيو 2016

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016
برج الأسد على الصعيد المهني:
>التزم بالقرارات التى تفكر فيها ولا تنسى أن اختيارك سيدوم بنتائجه التى يجب أن تتحملها مهما كانت عواقبها، القرارات المهنية يجب تتحلى بقدر الحكمة و التمهل قبل إصدارها، حاول أن تتخلى عن انفعالك و تسرعك فى إصدار الأحكام خاصة ،إن كانت تتعلق بمشكلات مهنية ستتعلق نتائجها بأشخاص غيرك.
برج الأسد على الصعيد العاطفى:
>التودد إلى قلب الحبيب بعدد من الطرق المختلفة التى تبتعد عن الشكل الروتينى للعلاقات تجعل شريك حياتك أكثر تعلقاً بك، وتحتاج إلى كثير من الوقت للتعلم كيف تكسب قلب حبيبك ببساطة، دون أن تبذل محاولات عديدة، الحب يحتاج منك التعب أحياناً والنتيجة ستكون أفضل مما تتوقع.
برج الأسد على الصعيد الصحى:
>الحاجة إلى الراحة والاسترخاء ضرورة مُلحة هذه الفترة، والاقلاع عن التدخين أصبح من الأشياء التى ستجنبك الكثير من المخاطر والمشكلات، لا يمكن أن تقلع عن جميع العادات السيئة بشكل مفاجىء، واحذر من تناول المشروبات الكحولية فى الفترة القادمة.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من حالات الوهج الفكرى تجعله متيقظ طوال الوقت ويأخذ كثيراً من القرارات التى تجعله دائم التفكير فى نتائجها وعواقبها، لا تحمل نفسك فوق طاقتها، وتعامل مع الواقع بمرونة أكثر من ذلك حتى لا تشعر بالإرهاق مرة واحدة
حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 1/6 /2016
برج الجدى على الصعيد المهنى: مشكلة بسيطة تواجهك فى العمل، تتغلب عليها بمساعدة أحد المقربين، تحتاج إلى استشارة من هم اكبر منك سنناً، ولا تتعامل مع المشكلات دائماً بعناد حتى لا تخسر كثيراً، المرونة فى العمل من أكثر الأشياء التى تجعل الشخص يصل إلى أهدافه بسرعة ويحقق مراكز متقدمة فى العمل، انتبه لذلك حتى لا تخسر.
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على الصعيد العاطفى:
>تحتاج إلى استعادة لحظاتك الرومانسية مع شريك حياتك، توترات العمل أرهقت تفكيرك وتحتاج إلى الابتعاد عنها مع الحبيب وسماع ذكرياتكم حتى تعيد الروح إلى علاقتك بالحبيب، الحاجة إلى الشعور بالحب أحياناً تساعد على توطد العلاقات وقوتها، ولا تتنظر حتى تتراكم المشكلات وتصبح صعبة الحل، العتاب والصلح أفضل دائماً.
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>حالتك الصحية جيدة، لكن الأفراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثر على أدائك الذهنى، وقوة تفكيرك فى العمل، الرياضة هى الحل المثل حت تستعيد قوتك الذهنية والبدنية، الأطعمة الطازجة والمشروبات الطبيعية ستكون من أسرار حفاظك على قوتك البدنية.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى
>يتوقع علماء الفلك لبرج الجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته يعانى فيها من مشكلات فى العمل، و يجد نفسه دائماً فى صدام مع رؤسائه، لا تتعامل بمنطق الندية فى العمل حتى لا تجد نفسك فى دائرة مغلقة من التحديات التى لا تنتهى.
برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016
برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>حياتك المهنية على منحدر خطر للغاية وإن لم تبذل جهدًا كافيًا لتحقيق قفزة كبيرة فيها ستجد نفسك منزلقًا فى منحدر سحيق وتخسر الكثير مما حققته فى الماضى فحاول أن تبذل قصارى جهدك فى العمل.
على الصعيد العاطفي:
>جرب شيئًا مختلفًا مع شريك حياتك يخلصك من الرتابة والروتين الذى يسود العلاقة بينكما هذه الأيام وستتفاجأ بالنتائج والتطورات التى تطرأ على العلاقة بينكما رغم اليأس الذى تسرب إلى نفسك منها.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>ضغط العمل يهددك بالانهيار فحاول ألا تنسى نفسك واهتم بعض الوقت بصحتك واتبع نظاما غذائيا صحيًا قدر الإمكان.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>الأحداث التى تتغير من حولك قد تجعلك تضطر إلى تغيير قرارات مدروسة وتحتاج للرد بشكل أكثر مسؤولية ولن تكون قادرا على متابعة الجدول الذى كنت قد وضعته فى وقت سابق
برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016
برج العذراء على الصعيد المهني:
>لديك وظيفة جيدة جدا رغم ما تعانيه من تعسر فى المشاريع المالية لذلك، يجب أن تكون حذرا مع المال الخاص بك وتتجنب الإسراف خاصة أنك بدأت تصبح محط انتقادات المقربين منك. حان الوقت لأن تعمل برأيهم وتقلص عادات الإنفاق الباهظة لديك.
على الصعيد العاطفي:
>إذا كنت تحلم بالتمتع ببعض لحظات الرومانسية مع شريك حياتك اليوم فرصة جيدة لتفعل ذلك. تتمتعا اليوم معا إما فى حدود منزلك أو مكان ما بالقرب من الطبيعة.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>تشعر اليوم بأن صحتك جيدة وبأنك تتمتع بالحيوية فتأكد من استثمار هذه الطاقة بطريقة جيدة وتقوم بالمهام التى أجلتها من قبل اليوم فرصة عظيمة لبدء نظام جديد لممارسة الرياضة.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>على الرغم من أنك تشعر بالإرهاق بعض الشيء من المسؤوليات التى تحملها إلا أنك لا تملك رفاهية تأجيل أيها والأفضل أن تنتهى منها أولاً بأول بدلاً من الشكوى منها .
برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 1/6 /2016
برج العقرب على الصعيد المهني:
>انتقى من الكلمات ما يتناسب مع حجم المشكلة التى تحدث بينك وبين زملائك فى العمل، انفعلاتك فى كثير من الأحيان تعكس حالة من حالات الفتور العاطفى التى تحاول دائماً أن تظهرها، الأصدقاء فى العمل لهم طبيعتهم الخاصة، التى تجعلهم لا يستوعبون حالتك المزاجية فى كثير من الأحيان.
على الصعيد العاطفى:
>الغيرة الزائدة ستسبب كثيراً من المشكلات بينك وبين شريك حياتك فى الفترة القادمة، لا يمكن أن يتخلى مولود العقرب عن غيرته القاتلة وظنونه الدائمة التى تجعله فى كثير من الأحيان يتحول إلى طاحونة من الأفكار التى لا تجد إجابة لها، احتفظ بهدوئك حتى لا تندم لاحقاً.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>إدمان السوشيال ميديا و الإنترنت من أخطر أمراض العصر التى يعانى منها مولود برج العقرب، خاصة إنه من الشخصيات التى تفضل أن تطلع على أحدث الأمور فى وقت حدوثها، والحفاظ على العادات العذائية الصحيحة سيجنبك كثير من مشكلات المعدة مثل القولون العصبى وأعراضه.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة من حالات الإزداوجية فى المشاعر بين ما يخفيه من مشاعر دافئة وحميمة لأصدقائه فى العمل، وبين المشاعر التى يحاول أن يظهرها دائماً، والتواجد مع الحبيب دون ظنون ستجعل العلاقة أجمل كثيراً
برج القوس حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016
برج القوس على الصعيد المهني:
>تعبت من تحمل المسؤولية لفترة طويلة فى العمل وتشعر برغبة شديدة فى التهرب من كل شيء والالتفات فقط لنفسك، لكن حاول ألا تفعل ذلك فمن المحتمل أن تنال أخيرًا مكافأة مجزية على مجهوداتك الماضية فلا تضيع كل شيء فى النهاية.
على الصعيد العاطفي:
>وهناك علاقة جديدة واعدة تتطور فى حياتك، ومع ذلك، كبريائك وعدم وجود بعد نظر سوف يسبب مشاكل فى هذه العلاقة. ومن الضرورى اتخاذ خطوة إلى الوراء ومنح شريكك الفضاء الخاص بما فيه الكفاية والتوقف عن الاعتداء على مساحته الشخصية.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>قد تكون صحتك متدهورة قليلاً اليوم بسبب الأمراض المتعلقة بالمعدة. فحاول أن تتخذ الاحتياطات اللازمة وتكون حذرًا فى شرب المياه وغيرها من المشروبات الباردة لأنها قد تكون سببا فى الأمراض التى تنقلها المياه. كما أنه من المستحسن أن اليوم الذى تبقى بعيدا عن الغذاء غير الصحى وأكل الشوارع لأنك أكثر عرضة للعدوى.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>هذا هو اليوم المثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولويات المشاريع الخاصة بك. إذا كنت تكاسلت لبعض الوقت وتركت العمل يتراكم ستحدث طفرة فى وقت قريب.
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016
برج الميزان على الصعيد المهني:
>التحالف بين الكواكب يؤثر على دخلك وحياتك المهنية تقترب الآن من أقوى نقطة. وهذا يعنى، أنه إذا كنت حقا تكرس وقتك وطاقتك لحياتك المهنية، سوف تحصل على انعكاس إيجابى فى رصيد حسابك المصرفي.
على الصعيد العاطفي:
>قد تحدث مشاجرات طفيفة اليوم مع شريك حياتك. لا تنجرف بسرعة وراء انفعالاتك فالمشاكل اليوم يمكن أن تتضخم بسهولة إلى حد كبير فحاول أن تتجنب المواجهات وحاول أن تصرف اهتمامك إلى أطفالك وأن تقضى وقتًا ممتعًا معهم.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>عليك رعاية عقلك بدلا من جسمك وتهتم براحتك النفسية قبل اى شيء اخر لأنها أساس مشاكلك الجسدية والصحية.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>تشعر بالإحباط واليأس من المشاكل المتتالية التى تحدث لك ولكن انفراجة صغيرة تحدث وتغير مزاجك بدرجة كبيرة وتجعلك ممتلئ بالحماس والطاقة للتصدى لكل المشاكل التى تواجهها.
برج الثور حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016
برج الثور على الصعيد المهني:
>للأسف انت تعمل وتعمل ولا تجد نتاج عملك كما ترغب، لكن لا تكون أكثر تشاؤماً لأن الحياة لم تستمر على هذا النحو والنجاح فى العمل سيكون نهاية هذا المجهود المبذول فلا تقلق.
على الصعيد العاطفي:
>الحب سيكون طوقت نجاتك فى هذه المرحلة، فاستمع إلى نصائح شريك حياتك لأنه أكثر من يتمنون مصلحتك دون عن كل المحيطين بك، لذلك تمسك به للنهاية واستمع إلى كلماته باعتناء.
برج الثور على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية ستكون فى تحسن كبير وسيظهر على ابناء هذا البرج معالم الشفاء من بعض الأمراض التى مرت عليهم.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>لا تيأس ولا تشعر بالفشل فى حياتك العملية لأن النجاح قادم قادم ولا محالة منه، لذلك يجب أن تكون الأكثر تفاؤلاً، فالأمور ستكون على ما يرام.
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 1/6/2016
برج الحمل على الصعيد المهني:
>ابتعد تماماً عن الثرثرة فى مجال عملك لانها ستكون من أكثر السلوكيات التى تضعك فى مشاكل أنت فى غنى عنها، فالحديث فى العمل لا يعنى أى شىء سواء المشاكل.
على الصعيد العاطفى:
>هناك بعض العوائق والمشاكل التى ستضعك فى مشكلة مع حبيبك أهمها عدم الاهتمام والاهمال ، فهذه الصفات من اهم صفات البرج والتى ستضعه فى مشاكل مع شريكه فى الحياة لا نهاية لها.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>الضغط النفسى الذى يعيشه ابناء هذه البرج بسبب العمل سيكون له أثر سلبى على حالتهم الصحية لذلك يجب أن يكونوا حريصين ويلتزموا بتعليمات الطبيب.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>يجب أن لا يستسلموا إلى المشاكل فى العمل أو المشاكل العاطفية، لأن هذا الاستسلام من الممكن أن يؤدى بهم إلى تراجع حالتهم الصحية.
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 1/6/2016
برج الحوت على الصعيد المهني:
>كن حذراً فالأمور لم تعد على ما كانت عليه فى مجال العمل، فالمشاكل ستحاصرك بسبب اهمالك لعملك واستهانتك به، لذلك لا تحاول الدخول فى نقاشات مع مديرك فى العمل لأنك ستكون ليس على حق.
على الصعيد العاطفي:
>على الرغم من الحالة العاطفية التى شاهدها ابناء هذا البرج فى الفترات السابقة، إلا أنك ستشعر وكأن الدنيا تضيق من حولك بسبب بعض المشاكل التى سببها الأول الغيرة والشك.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>للأسف بعض الأزمات الصحية ستهاجمك نتيجة لعدم التزامك بتعليمات الطبيب لذلك حاول أن تكون أكثر التزاماً وحرصاً على صحتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>هذه الأيام لم تكون فى صالحك لذلك يجب أن تكون حذراً ويجب ان تهذب من طريقتك حتى لا تقع فى مشاكل كبرى.
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1/6/2016
برج الدلو على الصعيد المهني:
>خطوات كثيرة تقف بينك وبين تحقيق حلمك فى العمل، لذلك يجب ان تكون اكثر حرصاً على مستقبلك، وأن تحاول عبور هذه الخطوات حتى لا تقف محلك سر ولا تتحرك خطوة واحدة من مكانك.
على الصعيد العاطفي:
>لا تقدم المزيد من التنازلات فى حياتك العاطفية، خاصة إذا لاحظت ان حبيبك لا يقدم لك المقابل، فحاول ان تتوقف كثيراً مع نفسك وتعيد حساباتك حتى لا تشعر بأن تضحيتك بدون أى مقابل يذكر .
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>الصداع والقولون وبعض الامراض العصبية ستصاحبك فى هذه المرحلة، نتيجة للضغوط النفسية التى تتعرض لها، لذلك حاول أن تكون اكثر هدوءاً حتى تحافظ على صحتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>مزيد من النجاح والتقدم سيحققه ابناء هذا البرج لذلك يجب ان يكونوا اكثر حذراً ولا يضعوا انفسهم فى مهب الريح ويتجنبوا المشاكل فى حياتهم العملية على قدر الإمكان.
برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 1/6/2016
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برج السرطان على الصعيد المهني:
>مزيد من التقدمات ستشعر بها هذا البرج، فلا داعى للخوف بشأن مستقبلكم، لأن الحياة العملية والوظيفية ستكون أفضل وحتى بعض المشاكل التى واجهت هذا البرج طوال الفترات السابقة لم تعد متاحة وكل الأمور ستعود للأفضل.
على الصعيد العاطفي:
>يجب أن يتوقفوا عن محاولة تجديد علاقتهم العاطفية فى هذه الأيام لأنها ستكون محاولات فاشلة، فيجب ان نتوقف قليلاً حتى لا نخطىء ونضع أنفسنا فى هدنة ولا نحاول الدخول فى أى علاقة اخرى حتى لا نعود ونصطدم بالواقع.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>يجب ان تعود إلى ممارسة الرياضة حتى توقف بعض المشاكل الصحية الناتجة عن عدم الحركة وتنشيط الجسم بشكل سليم.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>بعيداً عن أى مشاكل من الممكن أن تمر بها هناك بعض من أشعة النور التى بإمكانها أن تغير من مجرى حياتك لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تواجه أى مشاكل قد تقع فى طريقك.