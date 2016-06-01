ضبط 3 لنشات مخالفة وإزالة 2 حلقة سمك فى حملة أمنية ببحيرة البرلس

تمكنت حملة أمنية مكبرة على بحيرة البرلس، الثلاثاء، بإشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الحنائى، من ضبط 3 لنشات خشبية كبيرة، تعمل بموتور الديزل فى حرفة الجر المخالفة، وعليها 600 متر غزل مخالف، وإزالة عدد 2 حلقة أسماك مخالفة، وتحرير 24 قضية ضبط غزل مد دورة بطول 240 مترا، و25 قضية ضبط جوابى زريعة مخالفة بواقع 25 جوبية، و5 قضايا ضبط غزل جانب مخالف بطول 50 مترا، وقضية ضبط ميزان حديدى مخالف، تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

شارك فى الحملة، العميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية ، والعميد عصام الخولى مأمور مركز البرلس، والعميد عبد الحليم فايد مفتش المباحث لفرقة الحامول، والمقدم محمد هاشم مفتش مباحث بمديرية الأمن، والنقيب كمال عبد الوهاب معاون مباحث مركز البرلس، والنقيب محمد هلال إدارة قوات الأمن، وباشتراك قسمى شرطة المسطحات بسيدى سالم وبلطيم بقيادة الرائد شاكر البلاصى، والرائد ياسر سكران.

واستهدفت الحملة، مناطق بر بحرى والحنفى والشيخة، وقامت بأعمال التفتيش والمداهمة وإزالة المخالفات، وتأتى الحملة ضمن الحملات الأمنية لضبط المخالفين ببحيرة البرلس ومنع الصيد الجائر.

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