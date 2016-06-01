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أفضل 6 أطعمة لمقاومة الألم.. الكرز والتوت والكركم أهمها

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أفضل 6 أطعمة لمقاومة الألم.. الكرز والتوت والكركم أهمها أفضل 6 أطعمة لمقاومة الألم.. الكرز والتوت والكركم أهمها
كشف تقرير أعدته صحيفة "ديلى ميل " البريطانية عن أن هناك 6 أطعمة يمكنها مقاومة الألم متى شعر به الإنسان، وبنت الصحيفة تقريرها على ما أفصحت عنه خبيرة التغذية العلاجية "سلمى خان"، التى قالت إن هناك عددا من الفواكه والخضراوات بل والبهارات الحريفة التى يمكنها تقليل الألم، وفى هذا السياق نوردها بالتفصيل.

1- الكرز: يمكن للكرز مقاومة الآلام المختلفة التى يشعر بها الإنسان لكونه يحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التى تؤدى دورها فى مقاومة الالم بشكل جيد.
>2- التوت: يوجد فى التوت ما يسمى بمادة "الأنثوسيانين"، وهى تلك المادة التى توصف باعتبارها من مضادات الالتهاب.
>3- بذور الكرفس: لبذور الكرفس أثر كبير فى تقليل الألم لكونها تحتوى على مادة تسمى "اسبيجينين"، وهى مادة مضادة للالتهاب.
>4- الزنجبيل: بعض الدراسات الواعدة أثبتت أنه يمكن للزنجبيل مقاومة الآلام المترتبة على الروماتيزم، لأن الزنجبيل يحتوى على عدد من المواد المقاومة للألم مثل "بارادول، جنجرولز، شوجول، زنجرون".
>5- الكركم: أثبتت بعض الدراسات أن له أثرا واعدا فيما يتعلق بمقاومة الالتهابات.
>6- الفلفل الحار: يوجد به مادة تقاوم الالتهابات اسمها "كابسيسين".


>أفضل 6 أطعمة لبشرتك..أبرزها السلمون والفراولة والأفوكادو والأرز البنى
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