إعلان "دمياط" خالية من فيروس سى خلال رمضان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، أنه سيتم إعلان دمياط خالية من فيرس سى خلال شهر رمضان، مضيفا أنه تم علاج 1552 مريض بفيروس سى خلال هذا الأسبوع.

وأضاف المحافظ، أن أى شخص غير قادر على شراء الدواء الخاص بفيروس سي سيتم علاجه من خلال مبادرة دمياط خالية من فيرس سى، موجها لشكر للمجتمع المدنى وجميع المتبرعين لحملة دمياط خالية من فيروس سى.

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