محافظ أسوان يلتقى مسئولى الشركة المنفذة لمشروع التعليم النموذجى

التقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، مع مسئولى شركة كيميت للتكنولوجيا والنظم العلمية والتعليمية والمنفذة لمشروع التعليم النموذجى والتعلم عن بعد، نيرفانا الشافعى، وأحمد مصطفى، وبحضور وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان .

وطالب اللواء مجدى حجازى بتكاتف الجهود بين الشركة المنفذة للمشروع والمسئولين فى التربية والتعليم لتكون أسوان نموذجاً متفرداً فى تطبيق التعليم الغير نمطى ومواجهة مشكلة الدروس الخصوصية، من خلال تنفيذ هذا المشروع الحيوى بعد قيام المختصين من هيئة الجودة التعليمية بمراجعة خطواته التنفيذية طبقاً للمعايير الدولية المطبقة .

ووجه محافظ أسوان بضرورة تكريم المحاضرين والمشرفين على مراجعات الثانوية العامة، ضمن التكريم الذى ستنظمه المحافظة لأوائل الشهادات العامة والمعلمين المتميزين .

ومن جانبها أكدت نيرفانا الشافعى أن مشروع التعليم النموذجى والتعلم عن بعد أستكمل تنفيذ المرحلة الثانية بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بإدفو بعد نجاح المرحلة الاولى للمشروع بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإدارة نصر النوبة ، فى حين جارى العمل فى المرحلة الثالثة بمدرسة أسوان الثانوية بنات بمدينة أسوان.

وأشارت نيرفانا الشافعى إلى أن المشروع يعطى اهتماما أيضاً بذوى الاحتياجات الخاصة حيث سيتم شرح المناهج لهم بلغة الإشارة، بالإضافة إلى رعايته للمتفوقين والموهوبين من الطلاب مع إتاحة الفرصة أمامهم للحصول على بعثات خارجية .

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