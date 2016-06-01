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محافظ دمياط يشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لتلقى البلاغات ومنع الاحتكار

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محافظ دمياط يشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لتلقى البلاغات ومنع الاحتكار محافظ دمياط يشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لتلقى البلاغات ومنع الاحتكار
عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس تنفيذي المحافظة، بحضور اللواء فايز شلتوت، وأعضاء المجلس من رؤساء الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية.

وأصدر المحافظ تعليماته لكافة الجهات المعنية بالمحافظة برفع درجات الاستعداد القصوى ووضع الخطط الاحترازية لضمان تدفق الخدمات خلال شهر رمضان، وخصوصا توفير السلع الاستراتيجية الأساسية والضرورية للمواطن.

و قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بمديرية لتلقى بلاغات المواطنين ولإحكام الرقابة علي السلع وتوافرها حتى بالمناطق النائية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تحريك سيارات الوحدات المحلية التي كانت مستخدمة في توزيع الخبز، لاستخدامها في توزيع السلع الضرورية للمواطنين والتيسير عليهم حتى في المناطق النائية، بالتنسيق مع مديرية التموين بدمياط، وتحديد مواعيد عمل المخابز وفقا لتوقيتات شهر رمضان، مع تحديد الأفران التي ستنتج الخبز للأخوة الأقباط في المواعيد المنتظمة .

كما شدد المحافظ علي أهمية أحكام الرقابة الصحية علي الأطعمة بموائد الرحمن بنطاق المحافظة، وأخذ العينات والكشف عليها أولا بأول حفاظا علي صحة المواطنين

وأعلن المحافظ عن بدء إنشاء خيمة "أهلا رمضان" بميدان الساعة، حيث وصل عدد من الشركات لتقديم منتجات السلع الغذائية وجارى تقسيم الخيمة، مؤكدا على التنسيق الكامل مع اللواء مدير أمن دمياط علي تأمين الخيمة علي مدار 24 ساعة.

كما أعلن المحافظ انه أصدر قرارا بمنع احتكار أو إخفاء أية سلعة حتى لا يتعرض صاحبها لطائلة القانون والمصادرة، مؤكدا أنه تم مصادرة كميات كبيرة من الأرز خلال عدة حملات تم شنها علي معاقل التجار.


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مصر 365

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