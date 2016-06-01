بالصور.. محافظ جنوب سيناء يسلم كأس بطولة الكرة الشاطئية لمنتخب الإمارات

فاز منتخب الإمارات بكأس البطولة الدولية الودية للكرة الشاطئية، المقامة بشرم الشيخ، بعدما تغلب على نظيره المغربى، بنتيجة 3 - 2، فى المبارة النهائية، اليوم الثلاثاء، وحصلت المغرب على المركز الثانى ومصر فى المركز الثالث.

شهد مراسم التتويج، وتوزيع الميداليات وكأس البطولة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، وحازم الهوارى، رئيس اللجنة المنظمة، وخالد لطيف المشرف على الكرة الشاطئية، وسحر الهوارى عضو مجلس إدارة الجبلاية.

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