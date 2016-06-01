ختام مشروع محو أمية 1000 مواطن فى البلينا بسوهاج

قال محمد الدالى، مدير عام فرع تعليم الكبار ومحو الامية بسوهاج، إنه تم اليوم الثلاثاء، اختتام مشروع مبادارات محو الأمية ورفع الوعى، المنفذ من قبل جمعية الأنوار المحمدية بالبلينا تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج وبتمويل من الصندوق الإجتماعى، والذى استهدف محو أمية 1000 مواطن من أبناء المركز، مشيرا إلى أن المشروع حقق غاياته فى التشغيل .

شهد حفل الختام عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة البلينا، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، والنائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب، وممثلين عن الصندوق الإجتماعى بسوهاج كما تم تكريم المعلمين والمعلمات والقيادات التنفيذية المشاركين فى المشروع وتسليم شهادات محو الأمية للمتحررين من الأمية.

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