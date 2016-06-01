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محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى سانت كاترين بعد تجديده بتكلفة 27 مليون جنيه

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محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى سانت كاترين بعد تجديده بتكلفة 27 مليون جنيه محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى سانت كاترين بعد تجديده بتكلفة 27 مليون جنيه
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى سانت كاترين، التى شملت إقامة غرفتى عمليات، وغرفتى عناية مركزة، ووحدتين للغسيل الكلوى، بعد أن كان يقطع مرضى الغسيل الكلوى مسافات كبيرة كل شهر، لتلقى العلاج بمستشفى طور سيناء أو شرم الشيخ.

وقال المحافظ إن الرئيس عبد الفتاح ، سيفتتح مستشفى سانت كاترين عبر الكونفرانس، بعد تجديده بتكلفة 27 مليون جنيه، لافتا إلى إمداد مستشفيى طابا وسانت كاترين بكوادر طبية على درجة كبيرة من الخبرة، للتخفيف عن كاهل مرضى المدينتين.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ فى سانت كاترين، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بحضور المهندس محمد حسنى السقا رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، والمهندس محسن حامد رئيس قطاع تعمير جنوب سيناء، والمهندس مبارك منصور مدير عام شركة المقاولون العرب.

كما افتتح المحافظ ورئيس جهاز تعمير سيناء 30 منزلا بدويا بقرية الطرفة، و20 منزلا بتجمع السلام بسانت كاترين بتكلفة 3 ملايين جنيه و700 ألف جنيه.

خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى سانت كاترين (1)

خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى سانت كاترين (2)


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مصر 365

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