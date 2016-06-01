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وكيل تعليم الإسكندرية يجتمع بممثلى المدارس الخاصة..ويؤكد: زيادة الكثافة 10%

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وكيل تعليم الإسكندرية يجتمع بممثلى المدارس الخاصة..ويؤكد: زيادة الكثافة 10% وكيل تعليم الإسكندرية يجتمع بممثلى المدارس الخاصة..ويؤكد: زيادة الكثافة 10%
عقد جمعة ذكرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع الممثلين القانونيين للمدارس الخاصة، وأكد ذكرى أن المدارس الحكومية والمدارس الخاصة جناحا العملية التعليمية فى ، مما يستوجب ضرورة عقد توأمة بينهما فى الأنشطة من مسابقات وحفلات وندوات، وذلك للأمن الفكرى والقومى بين أفراد المجتمع.

وأشار بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، منذ قليل، إلى أن وكيل الوزارة شدد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالكثافات المقررة فى ترخيص كل مدرسة، وكذلك الالتزام بقانون رقم 155 فى التعاقدات مع المعلمين والالتزام وتخصصاتهم، مع الإعلان عن الرسوم المقررة فى مكان معلوم لأولياء الأمور.

من ناحية أخرى، أشار ذكرى إلى أن 50 % من المدارس الخاصة تستعد للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة مع ضرورة قيام فرق الجودة بالمديرية والإدارات بتقديم جميع المساعدات بدون مقابل، لافتا إلى أن محافظ الإسكندرية وافق على زيادة الكثافة بنسبة 10 % تطبق مرة واحدة.
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