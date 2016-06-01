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سويسرا تعيد إلى تونس مبلغا محدودا من أرصدة مالية مهربة

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سويسرا تعيد إلى تونس مبلغا محدودا من أرصدة مالية مهربة سويسرا تعيد إلى تونس مبلغا محدودا من أرصدة مالية مهربة
أعادت سويسرا إلى تونس ولأول مرة مبلغا ماليا محدودا من أرصدة هربها أقارب للرئيس المخلوع زين العابدين بن على إلى بنوك سويسرية، بحسب ما أعلن مسؤول تونسى الثلاثاء.

وقال كمال الهذيلى المكلف العام بنزاعات الدولة فى تونس لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر حول "منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة" أن "سويسرا اعادت أمس الاثنين إلى تونس 225 الف يورو تعود إلى شركة يملكها سفيان بن على" ابن اخ الرئيس المخلوع.

وأضاف "نحن نتفاوض منذ سنة تقريبا مع السلطات السويسرية حول طريقة استرجاع هذا المبلغ".

وقال أنه "تم إيداع المبلغ فى حساب بخزينة الدولة سيخصص لتمويل مشاريع تنموية فى المناطق الأقل حظا" فى تونس.

ولفت إلى أن سويسرا أصبحت ثانى بلد فى العالم بعد لبنان يعيد أموالا منهوبة تطالب تونس باسترجاعها منذ الإطاحة بنظام بن على مطلع 2011.

وفى 2013 أعاد لبنان إلى تونس مبلغ 28 مليون دولار هو رصيد ليلى الطرابلسى زوجة بن على فى بنوك لبنانية.

وقالت سفيرة سويسرا فى تونس ريتا أدام لفرانس برس "المبلغ يبدو متواضعا لكنه مهم لأن هذا يظهر أن تعاوننا (مع تونس) يتقدم".

وذكرت أن بلادها جمدت بعد سقوط نظام بن على 60 مليون فرنك سويسرى (حوالى 55 مليون يورو) هى أرصدة أقارب لبن على فى بنوك سويسرية.

وقالت أن هذه الأرصدة "مشبوهة" وانه يتعين على القضاء التونسى أن يثبت أن مصدرها غير شرعى حتى تسترجعها تونس.
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