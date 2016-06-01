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طيران العراق والتحالف الدولى يقصف مواقع داعش فى الفلوجة

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طيران العراق والتحالف الدولى يقصف مواقع داعش فى الفلوجة طيران العراق والتحالف الدولى يقصف مواقع داعش فى الفلوجة
قصف طيران الجيش العراقى، مواقع لمسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الفلوجة- شرقى محافظة الأنبار، وقتل 14 إرهابيا بينهم قناص بالقرب من عامرية الفلوجة جنوبى المدينة.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الثلاثاء أنه بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطنى، أغار طيران القوة الجوية العراقى على مزرعة للدواجن يتخذها داعش مخزنا للأسلحة والعتاد بمنطقة النساف فى الفلوجة، موضحا أن القصف أسفر عن تدمير ثلاث سيارات مفخخة وقتل مجموعة من الإرهابيين من جنسيات مختلفة من شرق آسيا والصين.

كما قصف طيران التحالف الدولى ومدفعية الجيش العراقى بمنطقة "البو هوى" قرب عامرية الفلوجة، تجمعا لمسلحى التنظيم، مما أسفر عن مقتل 14 إرهابيا من داعش بينهم قناص، وتدمير رشاش أحادى ومدفع.
>على صعيد آخر، قال مصدر أمنى، أن داعش نفذ تفجيرا بواسطة انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين بمدخل سليمان بيك، بقضاء طوز خورماتو، بمحافظة صلاح الدين، شمالى العراق، تسبب فى مقتل ثلاثة عراقيين بينهم اثنان من قوات الحشد الشعبى التركمانى.

وأشار المصدر، إلى أنه تم رصد الانتحاريين قرب جسر سليمان بك شمالى الطوز، وتم توقيف سيارتين كان على متنهما الانتحاريان، اللذان فجرا نفسيهما بمجرد وصول عناصر الحشد لموقعهما، مما أدى إلى مقتل اثنين من الحشد التركمانى ومدنى، وجرح 15 مدنيا آخرين.
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