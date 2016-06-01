أخبار الأردن اليوم.."الأمن العام الأردنى": عدد النزلاء بسجون المملكة 11 ألف

ركزت أخبار الأردن اليوم على تصريحات مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية حول عدد النزلاء بالسجون الأردنية، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم لقاء رئيس الديوان الملكى الهاشمى الأردنى بمسئول تركمانستانى

وأبرزت أخبار الأردن اليوم تصريحات مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية، العميد وليد البطاح، بأن عدد النزلاء فى مراكز الاصلاح والتأهيل فى المملكة، بلغ 13 ألف نزيل.

وأضاف فى المحاضرة التى دعت إليها جمعية أصدقاء الشرطة، مساء الثلاثاء، وادارها رئيس الجمعية الاعلامى شاكر حداد، أن تكلفة النزيل الواحد تصل إلى نحو 700 دينار شهريا، مشيرا إلى أن التكلفة تتمثل في نفقات المأوى من غذاء وحراسة وتنقّل لجلسات المحاكمة وغيرها.

وفيا يتعلق بالنظرة الاجتماعية لمراكز الاصلاح، قال العميد بطاح، إن الاعتقاد الذي كان سائدا عن مراكز الإصلاح ، قد تغيرت، مشيرا إلى المراكز حاليا تقوم على إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي للنزيل ليكون إنسانا صالحا في مجتمعه ووطنه.

فيما تناولت أخبار الأردن زيارة رئيس الديوان الملكى الهاشمى الدكتور فايز الطراونة، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء، لوزير الخارجية فى جمهورية تركمانستان، رشيد ميريدوف، الذى نقل رسالة للملك عبد الله من رئيس جمهورية تركمانستان، قربان قولى بيردى محمدوف، تضمنت دعوة الملك عبد الله لزيارة تركمانستان.

وأكد الطراونة، خلال اللقاء حرص الأردن، بقيادة الملك عبد الله، على تعزيز العلاقات مع تركمانستان، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وتم أيضا، خلال اللقاء، التأكيد على حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في الميادين كافة، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافة والتعليم.

موضوعات متعلقة

أخبار الأردن اليوم.. تعاون أردنى روسى لإنشاء محطة نووية

>http://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/2740154