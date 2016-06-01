وزير البيئة يحل ضيفًا في «نهار جديد» لتوضيح حقيقة «أزمة نيروبي»

يحل وزير البيئة خالد فهمي، ضيفًا على برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والذي يُعرض عبر شاشة النهار اليوم، وذلك في أول ظهور إعلامي له بعد أزمة مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي، حيث اتُهم رئيس الوفد المصري “بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الأفارقة”.

وتُعرض الحلقة في تمام الثامنة من صباح غد الأربعاء، حيث يتناول الحوار ما حدث، كما يجيب على العديد من التساؤولات، ولماذا تم اتهام مصر بهذا الاتهام؟ وما هو رد فعل وزارة البيئة على الأزمة؟ ومن كان يمثل الوزارة بالمؤتمر؟ ومدى تأثير ما حدث على العلاقات المصرية الإفريقية؟.

المراسل: عمر جمال