أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

وزير البيئة يحل ضيفًا في «نهار جديد» لتوضيح حقيقة «أزمة نيروبي»

Google+ Print
وزير البيئة يحل ضيفًا في «نهار جديد» لتوضيح حقيقة «أزمة نيروبي» وزير البيئة يحل ضيفًا في «نهار جديد» لتوضيح حقيقة «أزمة نيروبي»

وزير البيئة خالد فهمي – أرشيفية

يحل وزير البيئة خالد فهمي، ضيفًا على برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والذي يُعرض عبر شاشة النهار اليوم، وذلك في أول ظهور إعلامي له بعد أزمة مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي، حيث اتُهم رئيس الوفد المصري “بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الأفارقة”.

وتُعرض الحلقة في تمام الثامنة من صباح غد الأربعاء، حيث يتناول الحوار ما حدث، كما يجيب على العديد من التساؤولات، ولماذا تم اتهام بهذا الاتهام؟ وما هو رد فعل وزارة البيئة على الأزمة؟ ومن كان يمثل الوزارة بالمؤتمر؟ ومدى تأثير ما حدث على العلاقات المصرية الإفريقية؟.

المراسل: عمر جمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر