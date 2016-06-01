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شرطة البيئة بالإسماعيلية تشن حملة لإزالة التعديات على مزارع سمكية بالقطرة غرب

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شرطة البيئة بالإسماعيلية تشن حملة لإزالة التعديات على مزارع سمكية بالقطرة غرب شرطة البيئة بالإسماعيلية تشن حملة لإزالة التعديات على مزارع سمكية بالقطرة غرب
شن ضباط قسم البيئة والمسطحات بمديرية أمن الإسماعيلية تحت إشراف اللواء على العزازي مدير أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع اللجنة المُشكلة من الهيئة العامة للثروة السمكية حملة على جمعية على بن أبى طالب للأراضي المخصصة للاستزراع السمكى بقرية الإتحاد ــ دائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وأسفرت جهودها عن ضبط "محمد ع. إ" لقيامه بالتعدي على قطعة أرض مملوكة لهيئة الثروة السمكية وعمل مزرعة سمكية على مساحة 1.25 فدان بدون ترخيص و"حسنين ع. إ" لقيامه بالتعدي على قطعة أرض مملوكة لهيئة الثروة السمكية وعمل مزرعة سمكية على مساحة 1.25 فدان بدون ترخيص

كما تم ضبط "صبرى م. ع" لقيامه بالتعدي على القطعة رقم ( 212 ) وعمل مزرعة سمكية على مساحة 10 أفدنة بدون ترخيص، و" السيد. ص. م" لقيامه بالتعدى على القطعة رقم ( 206 ) وعمل مزرعة سمكية على مساحة 10 أفدنة بدون ترخيص، و" وحيد ح. م. " لقيامه بالتعدي على القطعة رقم ( 196 ) وعمل مزرعة سمكية على مساحة 10 أفدنة بدون ترخيص و" عصمت ع. م" لقيامه بالتعدي على القطعة رقم ( 192 ) وعمل مزرعة سمكية على مساحة 10 أفدنة بدون ترخيص.


>- تحرير 1531 مخالفة مرورية بالإسماعيلية

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