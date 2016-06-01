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أنغام ترفض إساءة جمهورها لشيرين فهل تسعى للمصالحة؟

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الثلاثاء 31-05-2016 17:51

القاهرة_ عمرو رضا

لم تمرّ تصريحات المطربة عبد الوهاب في المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين، حول صدمتها في زميلتيها أنغام وأصالة، مرور الكرام على جمهور النجمة أنغام، الذين شنوا حملة ضارية على المطربة العائدة من الاعتزال عبر تغريدات لاذعة للسخرية من تصريحاتها، واضطررت أنغام للتدخل بنفسها واعتبرت أي إساءة لأي زميل في الوسط الفني "أمراً مرفوضاً" مهما كانت الضغوط والأسباب.
أنغام أطلقت تغريدة سريعة لمنع تفاقم الأزمة مع مواطنتها شيرين عبد الوهاب قالت فيها: رجاء من كل المتابعين المحترمين عدم سب أي أحد من الزملاء والزميلات الفنانين علي حسابي تحت أي ضغط وأي ظرف هذا الأسلوب مرفوض من قبلي .
كما رفضت أنغام كتابة أي مقارنة بينها وبين زميلتها العائدة من الاعتزال، وطلبت الاحتفال بتتويجها كأفضل مطربة للعام 2015، دون التجريح في بقية زميلاتها من المطربات العرب.
يذكر أن شيرين عبرت عن صدمتها من تجاهل المطربتين المقربتين لها أنغام وأصالة لأزمتها أثناء اتخاذ قرار الاعتزال، وقالت أن ولا واحدة منهن "سألت عليها"، وعقبت وقتها قائلة: بأن الأزمة الأخيرة كشفت لها حقيقة الكثير من المقربين!!

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سيدتي

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