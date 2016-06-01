من هو عريس المطربة بلقيس أحمد أفتحي؟

خلال حديثنا مع الفنان أحمد فتحي والد الفنانة بلقيس، الذي نشر أمس (الاثنين) في "سيدتي نت" قال إن العريس اشترط على بلقيس ابتعاده عن الإعلام، وعدم إعطاء رقمه لأي جهة إعلامية مهما كانت، رغم أن والدها ليس لديه مانع، بل هو يدرك قيمة الإعلام بالنسبة للفنان وغير الفنان، لكنها (بلقيس) هي التي رفضت بناء على طلب زوجها العريس سلطان. وكنّا من ضمن حديثنا مع الفنان أحمد فتحي طالبناه أن يعرض على بلقيس أن تكون هي وعريسها على غلاف "سيدتي" وفي حال رفض العريس تكون صورتها على الغلاف وصور عقد القران في الداخل، ومع ذلك رفضت بلقيس نزولاً عند رغبة عريسها.

"سيدتي نت" قامت بالتقصّي والبحث عن العريس، وذلك من خلال مجموعات الـ "واتساب" التي نشرنا فيها الخبر المنشور في موقع "سيدتي" وحديث والدها الفنان أحمد فتحي. وما هي إلّا ودقائق، وإذا بعدد ممن اطلعوا على الخبر يحدّثوننا على الخاص، ويخبروننا بمعرفتهم بالعريس، واثنان من المتصلين هما على صلة قرابة معه. أحدهما صديق شخصي. ولم نكتفِ في "سيدتي نت" بالحديث، فقمنا بزيارة للكافتيريا الفخم الذي يملكه العريس.

من هو العريس؟

سلطان العبد اللطيف باهديلة، شاب مكافح ومجتهد جداً، ينتمي إلى أسرة بسيطة جداً ومكافحة جداً، ومما قاله أحد الأصدقاء إنه ينتمي لعائلة طرب وفن، فوالده يعشق الفن، وعمه موهوب بالعزف على العود. وهذا يعني أنه يملك موهبة فنية وإحساساً راقياً نحو الفن والفنانين، وما يؤكد ذلك ديكور المحل الخاص بالعصيرات الذي يملكه العريس، الذي يسكن في فيلا كبيرة وفخمة في أبحر الشمالية.

أما عن والدته فقيل إنها انفصلت عن والده قبل سنوات، وانتقلت إلى رحمة الله قبل سنتين، وهي من عائلة غنيّة، كانت سبب سعادة الأسرة ومصدر دعمها قبل انفصالها عن والده.

له أخت متزوجة من ابن عائلة تجارية مرموقة بجدة، وأخته سارة، مصممة مجوهرات، ووالده عبد اللطيف من روّاد مركز الـ "رد سي مول" بجدة.

بعد ظهر اليوم زارت "سيدتي نت" محل العصير الذي يملكه العريس، على أمل أن نجده في المحل فنبارك له زواجه، ونتعرف عليه وعلى نشاطة التجاري أكثر، وبعد أن اشترينا كوب عصير سألنا البائع، بعد التعريف بأنني من "سيدتي"، فأخبرنا بأن، العريس سلطان لا زال في دبي مع العروس، وسيصل غداً الأربعاء، أو بعد غد الخميس.

الكافيتيريا عبارة عن محل عصير وسندويتشات خفيفة (سناك) بديكورات فخمة يحمل اسم "The juice container" (حاوية العصير) ويقع في حي الزهراء قرب سوق الشاطئ، على شارع رئيسي بعد شارع حلمي كتبي مباشرة وقبل جمعية البر. وقد زيّن الجدران بنقوش ورسومات وعبارات إغرائية لفتح الشهية، مثل "خلّيك واشرب حليب" و" إشرب قصب وخليك عصب" وعلى الباب يضع رقم هاتف وفوقه عبارة "كلمني أطلعلك".