سوزان نجم الدين تكرّم مارلين مونرو

بعد لفت نظر متابعيها باتخاذها ستايل مارلين مونرو، صرحت الفنانة سوزان نجم لمجلة سيدتي «بأنها اتخذت هذا اللوك تكريماً منها للفنانة مارلين مونرو، وهي بالنهاية دائماَ تحب التغيير، وتحب أن تكون مميزة بما تفعله»، وعن تكريمها في الموريكس دور قالت: «أنا سعيدة بتكريمي وسعيدة بالنجاح الذي حققته في هذا الحفل، الذي أصبح على مستوى عربي، وخصوصاً بأنه كان لديّ مساحة، وإن كانت صغيرة بقول كلمة نبعت من قلبي، وقدمت من خلالها رسالة للمجتمع العربي، فأنا دائماً لا أهتم لكثرة الكلام، بل للمفيد منه، وإن قلّ».