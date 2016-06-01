أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما الذي أبكى اريانا غراندي؟

Google+ Print

الثلاثاء 31-05-2016 19:48

أعلنت النجمة اريانا غراندي Ariana Grande عبر صفحتها الخاصة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنها ألغت حفلها في Rock in Rio في البرتغال.
وذكرت النجمة البالغة من العمر 22 عاماً أنّ مرضها هو السبب في إلغاء الحفل، حيث أوضحت أنها تعاني من التهاب في الحلق والجيوب الأنفية، وقد نصحها الأطباء بأن تأخذ استراحة قصيرة من الغناء.
و أشارت اريانا إلى أنها كانت تبكي لمدة ساعة قبل إعلانها إلغاء الحفل، كما أنها وعدت متابعيها بتعويضهم عن الحفل، وكتبت: "أعدكم بأن أعوض لكم ذلك، وأقدم لكم أفضل ما أستطيع في عرضي، حين أعود".

 

بالفيديو: أريانا غراندي تتعرض لوقف محرج في بيلبورد

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»