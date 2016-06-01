ما الذي أبكى اريانا غراندي؟

أعلنت النجمة اريانا غراندي Ariana Grande عبر صفحتها الخاصة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنها ألغت حفلها في Rock in Rio في البرتغال.

وذكرت النجمة البالغة من العمر 22 عاماً أنّ مرضها هو السبب في إلغاء الحفل، حيث أوضحت أنها تعاني من التهاب في الحلق والجيوب الأنفية، وقد نصحها الأطباء بأن تأخذ استراحة قصيرة من الغناء.

و أشارت اريانا إلى أنها كانت تبكي لمدة ساعة قبل إعلانها إلغاء الحفل، كما أنها وعدت متابعيها بتعويضهم عن الحفل، وكتبت: "أعدكم بأن أعوض لكم ذلك، وأقدم لكم أفضل ما أستطيع في عرضي، حين أعود".

بالفيديو: أريانا غراندي تتعرض لوقف محرج في بيلبورد