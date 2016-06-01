ما هو السرّ الذي أفشاه رامي عياش لـ"سيدتي" في "الموريكس دور"؟

فاز البوب ستار رامي عياش بجائزة نجم الغناء اللبناني للعام في الدورة الـ 16 للـ "موريكس دور"، وأتى إلى حفل "الموريكس دور" بصحبة زوجته داليدا.

وفي هذا الصدد، علمت "سيدتي" أن رامي كان شديد الحماسة للقاء الصحافة على السجادة الحمراء في حفل "الموريكس واستطاع هو وزوجته داليدا أن يخطفا الأضواء وكانا محط اهتمام الجميع حيث كانت هذه الإطلالة الأولى لهما في حدث رسمي بعد ولادة "آرام".

وعبر رامي في حديث لـ"سيدتي نت" عن سعادته بجائزة نجم الغناء اللبناني للعام 2015 وبأن هذه الجائزة أتت بفضل محبة الناس. وعلق كثيرون أن رامي إنسان خلوق لاسيما بعد أن قام ورقص لتامر حسني خلال غناء الأخير على المسرح وهذا إن دلّ على شيء فيدلّ على الروح الجميلة التي يتمتع بها رامي وهي قلة ما نجدها بين فناني اليوم، فهو يفرح لنجاح غيره كما سعد بتكريم الشاعرة كاترين معوض وقال تامر لرامي:"سأبقى منتظراً كي تستلم جائزتك ولن أغادر".

كما بدا الإنسجام واضحاً على الطاولة التي كان رامي موجوداً عليها، وفرح بلقاء الفنانة سميرة سعيد التي بارك لها فوزها بجائزة أفضل نجمة عربية وهي بدورها باركت له. وكما تلقى رامي مباركة من الفنانة هيفاء وهبي بولادة ابنه "آرام".

وعن الموريكس قال: "عام بعد عام يثبت "الموريكس" نفسه أكثر. وهذا التكريم يضيف لمسيرتي ونشكر كل القيمين على هذا الحدث الضخم".

وبدا رامي سعيداً بالجائزة التي أهداها لجمعيته "عياش الطفولة" وكان يتبادل الأحاديث مع وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي شارك لأول مرة في هكذا حفل ليسلم رامي جائزته.

عملياً، أكد رامي أنه انتهى من تصوير "أمير الليل" الذي أصبح 70 حلقة بدلاً من 60 وسيعرض بعد شهر رمضان وأوشك التصوير على نهايته، لافتاً في حديث لـ"سيدتي" إلى أنه "فخور بهذه التجربة التي يأمل أن يحبها الجمهور".

وأفشى رامي سراً لـ"سيدتي" عن أنه نام 3 أيام في مكان التصوير لم يذهب خلالها إلى المنزل بسبب التعب.

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