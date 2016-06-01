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بالفيديو: بلقيس يعجبني فى سلطان أنه "راجل"!

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الثلاثاء 31-05-2016 22:01

اختصرت المطربة الخليجية بلقيس أجمل ما يعجبها في عريسها بكلمة واحدة وهي أنه "راجل"، بينما أكد سلطان باهديلة أنّ بلقيس ليست زوجته فقط، وإنما والدته، واعترف بأنّه قام بتصوير أغلب مشاركاتها على موقع سناب شات.

سلطان وبلقيس قدّما أوّل مداخلة مشتركة ضمن كواليس حفل سناب شات، وعرضت ضمن برنامج ETبالعربي. باهديلة تنحّى عن الحوار أولاً، فترك بلقيس بمفردها، حتى أصرّ المذيع على مشاركته. ورداً على سؤال حول أكثر شيء يعجبه في بلقيس، قال: "كلّ شيء، وهي لن تكون زوجتي فقط، وإنما أمي وكلّ شيء في حياتي". وردّت بلقيس على السؤال نفسه قائلة: "يجنن. رجّال".

أضاف سلطان أنه مغرم بكلّ ما تفعله بلقيس، واعترف بأنه من يتولى تصوير مقاطعها على السناب شات، بينما طلبت بلقيس مشاركة الجميع في حفل زفافها وتصوير فستانها من فوق لتحت!

شاهدي مشاركة بلقيس وزوجها سلطان:

 

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سيدتي

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