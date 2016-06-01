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يقلل الوفيات بنسبة 20%.. الإعلان عن دواء جديد لقصور عضلة القلب

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يقلل الوفيات بنسبة 20%.. الإعلان عن دواء جديد لقصور عضلة القلب يقلل الوفيات بنسبة 20%.. الإعلان عن دواء جديد لقصور عضلة القلب
أكد الدكتور محمود حسنين - أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر "كارديو ألكس"، المنعقد حاليا بالإسكندرية - أنه تم الإعلان عن دواء جديد أحدث ثورة فى قصور عضلة القلب، وقلل الوفيات بنسبة 20% وهذا الدواء اسمه "انترستوا".

وقال الدكتور محمود حسنين إن هذا العقار سيطرح فى قريبا، لأنه يقلل الوفيات بنسبة تصل إلى 20%، وهو أفضل علاج لقصور عضلة القلب، موضحا أن أمراض القلب ليست أقل خطورة من السرطان، إذ تعتبر القاتل الأول وليس السرطان، مشيرا إلى أن 80% من أمراض القلب معروفة السبب، ويمكن منعها عكس مرض السرطان.

وقال د. محمود إنه تم تخصيص جلسة مهمة جدا استعرضها الفريق الطبى للدكتور مجدى يعقوب بمركز أسوان، موضحا أن الفريق قام باستعراض 24 حالة تم تركيب قلب صناعى أو ما يسمى بزرع مضخة بدلا من القلب، وتركيب القلب الصناعى للمرضى الذين وصلوا لنهاية الطريق وهو زرع قلب صناعى.

وأوضح أن المضخة تكلف المريض مليون جنيه، مؤكدا أن مركز مجدى يعقوب هو الوحيد الذى يقوم بتركيب مضخة القلب.

الإعلان عن دواء جديد لقصور عضلة القلب (1)

الإعلان عن دواء جديد لقصور عضلة القلب (2)

الإعلان عن دواء جديد لقصور عضلة القلب (3)

الإعلان عن دواء جديد لقصور عضلة القلب (4)

الإعلان عن دواء جديد لقصور عضلة القلب (5)

الإعلان عن دواء جديد لقصور عضلة القلب (6)


>مؤتمر "كارديو ألكس": التدخل الفورى بالقسطرة لعلاج الجلطة يقلل تلف عضلات القلب
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مصر 365

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