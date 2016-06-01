تطوير كريم من الشاي الأخضر لعلاج تمدد الجلد

طور باحثون في جامعة مانشستر البريطانية، كريمًا لعلاج تمدد الجلد، ومكونه الرئيسي هو مركب يوجد في الشاي الأخضر ويساعد في تهدئة الجلد المتهيج.

وصمم هذا الكريم الذي هو نتاج 4 سنوات من البحث، وأطلق حاليًا في الأسواق البريطانية، لعلاج علامات التمدد على الجلد فور ظهورها، لذلك من غير المتوقع أن يكون له أي تأثير على العلامات القديمة الموجودة بالفعل. حسبما أفاد موقع أخبار مصر.

وتعاني معظم النساء من ظهور علامات التمدد على الفخذين والأرداف خلال مرحلة البلوغ، فضلًا عن ظهورها خلال فترة الحمل عند 90% من النساء في منطقة البطن، إلى جانب أسباب أخرى منها تغير الوزن ما بين الزيادة والنقصان أو نتيجة للتوتر والضغط العصبي.

وقال مطورو الكريم الجديد بالشاي الأخضر أنه على عكس العلاجات الأخرى لعلامات التمدد، يخترق هذا الكريم الجلد فعليًا ويعمل على طبقات أكثر عمقًا.

وطرح المستحضر بالأسواق البريطانية بـ40 جنيهًا أسترلينيًا ويجب وضعه على المناطق المصابة مرتين يوميًا منذ ظهور العلامات الأولى لتمدد الجلد.