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منظمة السلام العالمية تقيم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعالياتها في المغرب

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جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

 

أقامت منظمة السلام العالمية  OMPP مؤتمرًا صحفيًا بقاعة المؤتمرات الملكية في صخيرات بالرباط للإعلان عن اطلاق المؤتمر الذي سيعقد لاحقًا بالأراضي المغربية.

ترأس المؤتمر سفير السلام بلال غمراوي الذي أكد على أهمية انعقاد المؤتمر بالأراضي المغربية، خصوصًا أن تلك الأراضي استطاعت أن تحافظ على سلامة أراضيها في ظل المتغيرات العربية.

وحضر اللقاء حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.

وأعربت الإعلامية ماتيلدا فرج الله عن سعادتها بالمشاركة بهذا الحدث الذي يدعم قضية السلام بالعالم والمنطقة العربية، وأيضًا يطال الإنسان وسلامة النفسي والسياسي والأمني في دولنا العربية.

 

 

الإعلامية ماتيلدا فرج الله

الإعلامية ماتيلدا فرج الله

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